Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım hattını kuvvetlendirme uygulamalarına bir yeni hizmete daha imza attı. 29 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni bir otobüs sefer hattı, Barbaros Mahallesi sakinleri önde gelmek üzere birçok bölgedeki vatandaşların toplu ulaşım seçeneklerini artıracak. Bu uygulama, İzmir’in toplu taşıma ağını daha ulaşılabilir ve rahat hale getirme çalışmasının bir parçası olarak ilgi ile takip ediliyor.

İzmirliler için yeni bir sefer hattı hizmete girmeye hazırlanıyor

ESHOT’un son açıklamasına göre, 737 nolu Kadıovacık - Üçkuyular otobüs hattı, 29 Ağustos 2025 itibarıyla seferlerine başlangıç yapacak. Yeni hat, Barbaros Mahallesi Meydanı’ndan başlayarak Üçkuyular’a kadar gidecek ve bu bölgeler içerisinde istikrarlı bir toplu ulaşım hizmeti verecek. Özellikle Barbaros Mahallesi sakinleri için önemli bir kolaylık sunması tahmin edilen sefer hattı , sabah ve akşam saatlerindeki kalabalık nüfusu rahatlatmaya çalışacak. Sefer saatleri ve güzergah ayrıntıları için www.eshot.gov.tr adresinden bilgi alınabileceği ifade edildi. Bölge sakinleri, yeni sefer hattının tam zamanlı programını ve durak listesi için bu platformdan bilgi edebilecekler.

Vatandaşların yeni sefer hattı hakkında ki soru işaretlerinin giderilebilmesi için için www.eshot.gov.tr adresinde ayrıntılı bir bilgilendirme kısmı mevcut. Burada, sefer saatleri, duraklar ve olası aktarma seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak da mümkün.