Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de günlerdir devam eden çöp sorunu siyasetin gündemine oturdu. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorunun kaynağının CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu öne sürdü.

“25 yıldır kalıcı çözüm üretemediler”

İnan, kentte oluşan çöp dağlarının belediyenin vizyonsuzluğunun bir sonucu olduğunu savunarak, “Danıştay’ın ‘derhal kapatın’ dediği Harmandalı’na hâlâ umut bağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Bakanlık geçici izin verdi

Paylaşımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da sürece müdahil olduğunu hatırlatan İnan, halk sağlığının korunması için sadece geçici ve kontrollü bir izin verildiğini belirtti. Buna göre:

İzin 31 Ekim 2025’e kadar geçerli olacak,

Günlük depolama miktarı 2 bin 477 tonla sınırlı tutulacak,

Tüm sorumluluk ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak.

“Çöpler toplanmıyorsa sebebi CHP zihniyetidir”

İnan, İzmir’de çöplerin toplanmamasını “beceriksizlik ve vizyonsuzluk” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, “Sokaklarda çöp dağları, kötü koku ve hastalık riski bu yönetimin İzmir’e bıraktığı mirastır” dedi.

“Kriz için kolları sıvadık”

AK Parti’li milletvekilleri olarak çözüme destek verdiklerini kaydeden İnan, “Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak büyük bir şanssızlık ama söz konusu İzmirliler olunca geri durmadık” ifadelerini kullandı.

İnan’ın çözüm önerileri

İnan, İzmir’de çöp krizinin kalıcı olarak çözülmesi için şu adımların atılması gerektiğini vurguladı:

Yamanlar’da yeni tesis kurulması,

Mevcut alanlarda kapasite artışı,

Entegre atık yönetim planı,

Geri dönüşüm ve enerji üretimi.

“Koltuk kavgasını bırakın, çöpleri toplayın”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alan İnan, “İzmir’i çöp dağlarına, sineğe, kötü kokuya mahkûm eden sizsiniz. Koltuk kavgalarını bırakın, İzmir’in çöplerini toplayın” sözleriyle tepki gösterdi.