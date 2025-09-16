İzmir'de katıldığı bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla yargılanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Kararı, Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sokak Röportajı Sonrası Dava Açılmıştı

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'deki bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla yargılanıyordu. Davada önce tutuklanan Kayserilioğlu, yapılan itirazın ardından serbest bırakılmıştı. Yargılama sürecinde, daha önce 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti, ancak son duruşmada bu karar kaldırılarak beraat kararı verildi.

Avukatı Hüseyin Yıldız'dan açıklama geldi

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız, mahkemenin beraat kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Yıldız, müvekkilinin hukuki mücadelesinde büyük bir adım atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı… Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir. Müvekkilim, Dilruba Kayserilioğlu Cumhurbaşkanına Hakaret nedeniyle hakkında verilen mahkûmiyet kararı kaldırılarak beraat kararı verilmiştir. Umarım tüm hukuksuzluklar son bulur."