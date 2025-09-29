Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte “Çocuklar İçin İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri”ni sürdürmeye hazırlanıyor. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen program, 14 Ekim 2025 – 14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İzmir’i öykülerle tanıyacaklar

Program kapsamında öğrenciler, İzmir’e dair öyküler eşliğinde kentin tarihini eğlenceli bir şekilde öğrenecek. Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri’nin yazdığı, Zeynep Yıldız’ın resimlediği “Kemeraltı: Gizli Hazine” ve “Kordon’daki Beyaz Ev” adlı eserler üzerinden hazırlanan eğitimlerde, çocukların hem bilgilenmesi hem de yaratıcılıklarını geliştirmesi hedefleniyor.

Atölyeler ve sergi ziyaretleri

Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri sadece öykülerle sınırlı kalmayacak. Programda görsel sunumların yanı sıra atölyeler düzenlenecek, öğrenciler APİKAM’da açılan sergileri rehberler eşliğinde gezecek. Böylece çocuklar İzmir’in kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Salı ve perşembe günleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek eğitimlerde yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşılması planlanıyor. Eğitimler, APİKAM bünyesinde görev yapan eğitmenler Gizem Menekşe, Hayriye Nur Mumcular ve Akın Onur Bazkara tarafından yürütülecek. Katılan öğrencilere, eğitim sonunda öykü kitapları da hediye edilecek.

Başvurular öğretmenler üzerinden

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekleyici içeriklerle hazırlanan programa sınıf öğretmenleri aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Katılım sağlamak isteyen öğretmenler, (232) 293 15 88 ve (232) 293 39 10 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor.