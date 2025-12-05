Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen kalp nakilleri ile kalp bekleyen hastalar yeniden hayata tutunma şansı elde ediyor. Hastanede geçtiğimiz günlerde kalp nakli olan iki hasta için ‘yaş günü’ düzenlendi. 10 yıl önce Aydın’da organları bağışlanan bir kadının kalbi nakledilerek hayata bağlanan Cihangir Demirpolat (67) ile 6 yıl önce İzmir’de organları bağışlanan erkek hastanın kalbiyle yeni hayatına kavuşan Bülent Çiçekçi (47) için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde yaş günü partisi düzenlendi.

Pandemiden sonra organ bağışı düştü

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Ali Gürbüz, kalp nakli programını hastanelerinde 10 yıldır başarıyla yürüttüklerini söyledi. Cihangir Demirpolat’ın programın ikinci kalp nakli olan hastası olduğunu anlatan Gürbüz, “Türkiye’de özellikle Covid'den sonra yeterli bağış olmadığı için Türkiye'de bir yılda ortalama yapılan 80-90 rakamı şu anda 30-40 arasına düşmüş durumda. Bu yüzden toplumumuzu organ bağışı konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Bunu biz her platformda zaten söylüyoruz. Kalp nakli bekleyen ama kalp nakli kalp çıkmadığı için kalp nakli olamayan hastalarımıza da assist device (Kalp destek cihazı) cihazlarını takıyoruz. Hastalar bu cihazlar sayesinde yaşamlarını sürdürebiliyor. Uygun kalp çıktığında hastalarımızı çağırıp kalp nakli gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde 10 yıldır kalp nakli programını yürütüyoruz. Türkiye'de bu programı yürüten toplam 13 hastane var. Biz de bu hastanelerden bir tanesiyiz. İzmir'de iki hastane var, biri Ege Üniversitesi var, bir de bizim hastanemiz”

Başhekim Bülent Çalık, “Organ bağışının önemi her platformda gündeme getirilmeli”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Bülent Çalık, organ bağışının öneminin her platformda gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek, “Hastanemiz gerek organ bağışı gerekse organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Ülkemizde çok fazla sayıda organ nakline ihtiyaç duyan hastalar var. Ben kalp nakli grubunda yer alan hocalarımıza ve sağlık personeli arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Nakilli hastalardan organ bağışı çağrısı

Organları bağışlanan bir kadının kalbiyle hayata tutunan Cihangir Demirpolat (67) , “10 yıldır her şey çok çok güzel. Halkımızından bir şey rica ediyorum. Lütfen organ bağışı yapın. Çünkü daha bizim gibi hasta olup sırada organ bekleyen çok sayıda hasta var” diye konuştu.

14 Şubat’ta çok güzel bir hediye aldım

Spor yapan, sağlıklı bir insan iken birden organ yetmezliğine girdiğini anlatan Bülent Çiçekçi (47), “Doğum tarihim 8 Aralık. Ama kalp naklim 14 Şubat'ta gerçekleşti. Sevgililer gününde çok güzel bir hediye aldım. Benim kalbini aldığım kişinin organlarını bağışlayan aileye nasıl teşekkür etsem az kalır. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde yeniden doğdum” dedi.