Son Mühür/ Beste Temel - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, TRT tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda önemli bir derece aldı. Görsel Yayıncılık ve Animasyon kategorisinde ikincilik elde eden Deniz Tunçdibek ve Başak Bali, ödüllerini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’dan aldı.

Öğrenciler “Wing It!” projesiyle öne çıktı

2015 yılından bu yana genç iletişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Deniz Tunçdibek ve Başak Bali, danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Memet Ali Zeren rehberliğinde hazırladıkları “Wing It! (Uç Gitsin!)” adlı bitirme projeleriyle Animasyon Dalı İkincilik Ödülüalmaya hak kazandı. Derecenin ardından öğrenciler, GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağdaş Ülgen ve danışman Zeren ile birlikte Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı ziyaret ederek başarı belgelerini teslim aldı.

“Sosyal bilimler istikameti belirleyen alan”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin sadece sağlık ve mühendislik alanlarındaki başarılarının değil, sosyal bilimlerdeki güçlü birikiminin de öne çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Öğrencilerimizin bu prestijli yarışmada elde ettiği derece, hem Güzel Sanatlar Fakültemizin hem de üniversitemizin gurur kaynağı olmuştur. Üniversitemizi Selçuklu kartalı olarak görüyoruz; bir kanadımız sağlık bilimleri, bir kanadımız mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ise istikametimizi belirleyen alandır. Öğrencilerimizin ulusal düzeyde üniversitemizi temsil etmesinden memnuniyet duyuyor, başarılarının devamını diliyorum.”

“Ödül, yenilikçi üretim geleneğini tescilledi”

GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, fakültenin sanat eğitimindeki köklü yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin aldığı bu ödül, fakültemizde sunulan eğitimin niteliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Teorik eğitimin yanı sıra üretim süreçlerine aktif katılım ve uygulamalı çalışma imkânlarımız, öğrencilerimize güçlü bir donanım sunmaktadır. TRT gibi saygın bir kurumun düzenlediği yarışmada alınan bu derece, öğrencilerimizin mesleki becerilerini ve yenilikçi bakış açısını kanıtlar niteliktedir. Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.”