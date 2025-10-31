Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri Meslek Fabrikası’nda barista eğitimi aldı. 65–85 yaş arası katılımcılar kahve kültürünü tanıdı, espresso ve çeşitli kahveler hazırladı.

İzmir’de ileri yaş katılımcılara barista deneyimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri yaş bireyler için renkli bir etkinlik düzenledi. Güzelyalı’daki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ne kayıtlı yurttaşlar, Meslek Fabrikası’nda barista eğitimi aldı. Üç gün boyunca üç farklı grup halinde gerçekleştirilen eğitimde, 65 ile 85 yaş arasındaki katılımcılar hem teorik bilgi edindi hem de uygulamalı kahve hazırladı.

Katılımcılar, kahve çekirdeklerinin öğütülmesinden espresso hazırlığına kadar birçok aşamayı deneyimledi. Yeni nesil kahve kültürünü yakından tanıyan yaş almış bireyler, eğitim sonunda torunlarına kahve hazırlamayı deneyeceklerini söyledi.

36 kişi eğitim aldı

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, program hakkında bilgi verdi: “Meslek Fabrikası olarak 28 merkezde mesleki eğitim veriyoruz. Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü’nün talebiyle Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nden yurttaşlara barista eğitimi planladık. Üç gün boyunca toplam 36 kişinin katılımını hedefledik. Buradan eğitim alan herkesin hayatına bir kazanım kattığını görmek bizi mutlu eder.”

“Jenerasyon farkını kapatıyoruz”

Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Ferhat Yıldız, etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: “İleri yaş grubunu bir araya getirip etkileşim sağlıyoruz. İzmir kahve kültüründe önde gelen bir şehir. Çay kültürü güçlü ama yeni nesil kahve türleri son yıllarda hızla gelişti. İleri yaş bireylerin bu dünyayı tanımasını ve hayata daha kolay uyum sağlamasını istiyoruz.”

“Torunlarıma kahve yapacağım”

Eğitime katılan 73 yaşındaki Hüdaverdi Kiraz, deneyimini şu sözlerle aktardı: “Kahveyi öğüttük, sıkıştırdık, pişirdik. Çok keyifliydi. Torunlarıma kahve yapacağım. Nasıl öğrendiğimi anlatacağım ve onlardan da yapmalarını isteyeceğim.” 84 yaşındaki Mehmet Kiraz ise eşine evde kahve hazırlayacağını belirtti.

“Burada kendimizi daha genç hissettik”

72 yaşındaki Emel Şenci, “Torunlarım kahveyi çok seviyor. Artık ben de onlara farklı kahveler yapacağım” dedi. 76 yaşındaki Nuriye Bakır ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Bugün ilk kez farklı bir kahve yaptım. Bir kahve makinesi alıp evde de denemek isterim. Burada kendimizi daha genç hissettik. Belediyeye teşekkür ediyoruz.”