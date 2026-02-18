Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Dünya Kediler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri, Halkapınar yerleşkesinde bulunan Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Etkinlikte engellerin değil, sevginin konuştuğu bir atmosfer oluştu.

Ziyaret sırasında belediyenin veteriner hekimleri öğrencilerle buluştu. Patili dostların bakımı, ihtiyaçları ve rehabilitasyon süreci hakkında bilgilendirici ve eğlenceli bir sunum yapıldı. Öğrencilerin soruları yanıtlandı, karşılıklı etkileşimle farkındalık güçlendi.

Ömürlük yuvalarını bekliyorlar

Merkezde bakım ve tedavileri süren kediler için sahiplendirme süreci devam ediyor. Yuva olmak isteyenler, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak bilgi alabiliyor ve sahiplenme sürecine katılabiliyor.

Dünya Kediler Günü’nde gerçekleşen buluşma, hem hayvan sevgisini hem de toplumsal empatiyi güçlendiren örnek bir etkinlik olarak öne çıktı.