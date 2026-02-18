Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) Olağan Genel Kurulu, Kemalpaşa Ramada Otel’de gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Yeşim Işıklı görev süresini tamamlarken, seçime tek listeyle giren Zafer Özken oy birliğiyle KESİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Genel kurula KESİAD Kurucu Başkanı Fahrettin Selçik ile önceki dönem başkanları katıldı. Divan heyeti, Aytekin Öztaş, Zeki Yöndem ve Seçil Beydemir Kaynak’tan oluştu.

Işıklı: “KESİAD’ın dümenini sarsılmadan tuttuk”

Açılış konuşmasını yapan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, görev süresi boyunca mali disiplin ve kurumsal hafızayı önceleyen bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Işıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Görev yaptığımız dönem, dünya ve Türkiye ekonomisi açısından yüksek volatilite ve enflasyonist baskıların yaşandığı bir süreç oldu. Bu dönemde sanayicinin en büyük güvencesi, öngörülebilir ekonomi politikaları ve hukukun üstünlüğüdür.”

Cumhuriyetin kurucu değerlerine vurgu yapan Işıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor zamanlar kurumları sınar. Ancak biz KESİAD’ın dümenini sarsılmadan tutmayı başardık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanayi vizyonunu rehber alarak derneğimizi daha güçlü ve yarınlara daha hazır bir yapı olarak devrediyoruz. Görevler değişse de bu çatı altındaki dayanışma ruhu her zaman baki kalacaktır.”

Özken: “Bayrağı ortak akılla daha yukarı taşıyacağız”

Işıklı yönetiminin ibrasının ardından yapılan seçimde Zafer Özken ve yönetimi oy birliğiyle göreve seçildi. Kürsüye çıkan Özken, kendisine duyulan güven için üyelere teşekkür etti.

Kemalpaşa’nın üretim gücüne dikkat çeken Özken, şu ifadeleri kullandı: “Kemalpaşa, hem tarımı hem sanayiyi aynı potada buluşturan çok güçlü bir üretim kültürüne sahip. Bu potansiyeli ortak akılla büyütmek istiyoruz.”

Yeni dönemin önceliklerini açıklayan Özken, konuşmasını şöyle sürdürdü: “KESİAD yalnızca bir çatı kuruluş değil, sanayicimizin sesini her platformda duyuran güçlü bir ortak akıl merkezidir. Dijital dönüşüm, ihracat, yeşil dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımları önceliğimiz olacak. Amacımız sadece bugünü yönetmek değil, yarının Kemalpaşa’sını birlikte inşa etmektir.”

Özken, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Üyelerimizin her birinin fikrine ve tecrübesine ihtiyacımız var. Işıklı yönetiminden aldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için şeffaf, kapsayıcı ve kararlı bir anlayışla çalışacağız.”

KESİAD yeni yönetimi

Yönetim Kurulu

Zafer Özken

Sevil Yöndem

Fehmi Özkan Dökmetaş

Burcu Kocaman

Tuğba Kiriş

Muammer Mustafa Özduran

Canan Bıçakçı

Ayla Narcı

Mustafa Asil Ceylan

Elif Kabaklı Turan

Çağlar Gürel

Fatma Başalp

Denetim Kurulu

Remzi Serhat İşbecer

Erçin Şahin

Filip Minasyan

Can Arditti

Aykut Karahan

Harun Ümit Eren