Son Mühür / İzmir ekonomisinde iflas ve konkordato dosyaları art arda gündeme gelirken, kentte faaliyet gösteren şirketler artan maliyetler, daralan piyasa ve nakit akışı sorunları nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kalıyor. Son olarak İzmir’de faaliyet gösteren üç firma için mahkeme kararları açıklandı. Dekorasyon, mobilya ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için iflas, basit tasfiye ve konkordato kararları duyurulurken alacaklılar açısından da kritik başvuru ve itiraz süreleri işlemeye başladı.

Ek sıra cetveli askıya çıktı

İzmir’de faaliyet gösteren O.D.İ. Onur Dekorasyon İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen iflas süreci sürüyor. İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 1 Mart 2019 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirket için hazırlanan ek sıra cetveli, İzmir İflas Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. 13 Şubat 2026 tarihli ek sıra cetvelinde, iflas masasına alacak kaydı yaptıran kişi ve kurumların kayıt, kabul, ret ve sıralama bilgileri yer aldı. Cetvel, 16 Şubat 2026 itibarıyla İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesinde ilan edildi. Alacakların esasına ilişkin itirazların 15 gün, sıra cetveline yönelik itirazların ise 7 gün içinde ilgili mahkemelerde dava konusu edilebileceği bildirildi.

Mobilya sektöründe iflas!

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Ermasa Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında ise iflas kararı verildi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla şirketin iflasına hükmederken, tasfiyenin basit usulde yapılmasına karar verdi. Mahkeme kararı doğrultusunda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde alacaklarını iflas dairesine bildirmesi gerekiyor. Bu süre içinde talep edilmesi ve giderlerin peşin yatırılması halinde tasfiyenin adi usule çevrilebileceği de belirtildi.

Arçelik Bayisi konkordatoda!

İzmir’de faaliyet gösteren Arçelik bayilerinden Öz Karataş Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ltd. Şti. için konkordato sürecinde de yeni bir karar alındı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile ortaklardan Özgür Toprak hakkında 1 yıllık kesin mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını konkordato komiserine bildirmesi gerektiği belirtilirken; süresi içinde başvurmayan alacaklıların, konkordato görüşmelerine katılamayacağı ve oy kullanamayacağının altı çizildi. Konkordato süreci, görevlendirilen komiser heyeti tarafından yürütülecek.