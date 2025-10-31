Son Mühür/ Merve Turan - Ödemiş Gölcük’te 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen 80 yaşındaki Halil Tüysüz, İzmir itfaiyesinin hızlı ve dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadı.

Ödemiş’te yaşlı adam kuyuya düştü

İzmir’in Ödemiş ilçesi Gölcük Mahallesi’nde 80 yaşındaki Halil Tüysüz, dengesini kaybedip yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, emniyet tedbirlerini alarak kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk müdahale kuyuda yapıldı

İtfaiye personeli, kuyuya inerek ilk kontrolleri gerçekleştirdi ve Tüysüz’ün vücudunda kırıklar olduğunu tespit etti. Yaralıya kuyuda atel uygulandı. Yaklaşık 30 dakika süren hassas çalışmanın ardından Tüysüz, güvenli şekilde yukarı çıkarıldı ve AKS ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.

Sağlık durumu iyi

Hastaneye sevk edilen Halil Tüysüz’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kurtarma anlarını endişeyle izleyen yakınları, başarılı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.