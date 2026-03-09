Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanına taşırken, anlamlı bir buluşmaya daha imza attı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi’nin sakinleri için özel bir iftar programı gerçekleştirildi. Gönül köprülerinin kurulduğu bu anlamlı akşamda, huzurevi sakinleri aynı sofra etrafında buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Gönül Sofraları Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kuruldu

İzmir genelinde 30 ilçeyi kapsayan geniş çaplı iftar organizasyonlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez kentin çınarlarını ağırladı. Zübeyde Hanım Huzurevi’nde düzenlenen programa, huzurevi sakinlerinin yanı sıra kurum yöneticileri ve görevli personel de eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yaş almış vatandaşlarla yakından ilgilenilerek Ramazan ayının getirdiği toplumsal dayanışma en üst seviyede hissedildi. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin sadece bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda büyük bir aile olmanın gerekliliği olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik İçinde iftar huzuru

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde açılan oruçlar, huzurevinde sıcak ve huzurlu bir tablo oluşturdu. Personel ve sakinlerin yan yana oturduğu iftar sofrasında, eski Ramazan anıları tazelendi ve hoş sohbetler eşliğinde manevi duygular pekiştirildi. Birlikte geçirilen bu özel vakit, huzurevi sakinleri için büyük bir moral kaynağı olurken, paylaşmanın ve hatırlanmanın verdiği mutluluk yüzlere yansıdı. Program boyunca sergilenen birliktelik, Ramazan’ın özünde yanan sevgi ve saygı ateşini bir kez daha canlandırdı.

Ramazan Bereketi İzmir’in her köşesinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında hayata geçirdiği toplu iftar sofraları, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Zübeyde Hanım Huzurevi’nde düzenlenen bu özel akşam da, belediyenin "hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek" vizyonunun bir parçası olarak kayıtlara geçti. Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yankılanan huzur dolu atmosfer, Ramazan ayının sonuna kadar kentin farklı sosyal alanlarında benzer buluşmalarla devam edecek.