Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), "sanatın ulaşmadığı nokta kalmayacak" ilkesiyle sürdürdüğü turne yolculuğunda rotasını Torbalı’ya çevirdi. Dünya edebiyatının en önemli klasikleri arasında yer alan Cervantes’in ölümsüz karakteri, bu kez çocukların dünyasına hitap eden modern bir perspektifle sahneye taşındı. Torbalı Belediyesi İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal" gösterimi, salonu hıncahınç dolduran minik sanatseverler için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime dönüştü.

Torbalı'da sanat dolu bir gün: Küçük izleyicilerden tam not

İzmir’in kültürel dinamizmini ilçelere taşıyan turne kapsamında sahnelenen oyun, Torbalı’da yaşayan çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Sahnedeki hareketli koreografiler, göz alıcı kostüm tasarımları ve tempoyu hiç düşürmeyen müziklerle desteklenen performans, çocukların büyük beğenisini topladı. Don Kişot ve ayrılmaz yol arkadaşı Sanço’nun fantastik maceralarını heyecanla takip eden yüzlerce küçük izleyici, karakterlerin iyilik ve adalet dolu serüvenine alkışlarla eşlik etti. Gösteri sonunda salondaki coşku, oyunun görsel ve işitsel kalitesinin minik seyirciler üzerindeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Klasik bir hikayeye modern ve felsefi yaklaşım

Genel Sanat Yönetmenliğini usta isim Levent Üzümcü’nün üstlendiği İzBBŞT’nin bu özel yapımı, Ahmet Ayaz Yılmaz’ın kaleminden ve yönetmenliğinden süzülerek sahnede hayat buluyor. "Don Kişot–Çağdaş Bir Masal", sadece kahramanlık temalı bir şövalye öyküsü olmanın çok ötesine geçerek, günümüz çocuklarına ve ebeveynlerine derinlikli bir "kendilik" sorgulaması sunuyor. Anlatı boyunca kaba kuvvetin ve savaşmanın yerini; empati kurmanın, anlamaya çalışmanın ve öğrenmenin sınırsız gücü alıyor. Bu yönüyle oyun, çocukların bilişsel gelişimine katkı sunan felsefi bir alt metne sahip modern bir masal niteliği taşıyor.

Dev kadro ve canlı performansla görsel şölen

Oyunun başarısının arkasında, her detayı titizlikle planlanmış güçlü bir teknik ve sanatsal kadro yer alıyor. Dekor tasarımında Anıl Işık’ın, kostümlerde Deniz Bilgili’nin imzası bulunurken; Halil Ünsal dramaturgiyi, Yavuz Cizgöz müzikleri, Seranay Oğuz ise dinamik koreografiyi üstleniyor. Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş ve Ercan Erdil’den oluşan zengin oyuncu kadrosuna, Ahmet Duman’ın sahnede sergilediği canlı bateri performansı eşlik ediyor. Ritmin ve enerjinin bir an bile eksilmediği "Don Kişot", tiyatro sezonu boyunca kentin farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya ve onları hayallerinin peşinden gitmeye davet etmeye devam edecek.