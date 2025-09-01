İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi köyü, binlerce yıllık geçmişi ve korunmuş mimarisiyle dikkat çekiyor. Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans imparatorluklarının izlerini taşıyan köy, 1426 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Birgi, günümüzde ise “çivi bile çakmanın yasak olduğu” köylerden biri olarak biliniyor.

Dünya Çapında Tanınan Miras Köyü

1996 yılında SİT alanı ilan edilen Birgi’nin tamamı koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre köyde 221 tescilli kültür varlığı bulunuyor. Bu eserler arasında camiler, hamamlar, medreseler, konaklar ve tarihi surlar yer alıyor. 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Birgi, 2022’de Dünya Turizm Örgütü tarafından dünyanın en iyi turizm köylerinden biri seçildi.

Tarihi Konaklar ve Eserler

Birgi’nin en bilinen yapılarından biri, 1761-1764 yılları arasında inşa edilen Çakırağa Konağı. Ahşap işçiliğiyle öne çıkan konak üç katlı yapısıyla köyün simgesi haline gelmiş durumda. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, İmam-ı Birgivi Türbesi, Sandıkoğlu Konağı ve Karaoğlu Camii köyde görülmesi gereken diğer önemli eserlerden.

Bilim İnsanlarının Yetiştiği Topraklar

Birgi, aynı zamanda birçok önemli ilim insanına da ev sahipliği yaptı. Anadolu’nun ilk Müslüman Türk hekimlerinden Hacı Paşa, ilk Türk denizcilerinden Gazi Umurbey ve tanınmış İslam alimi İmam-ı Birgivi Mehmet Efendi bu topraklarda yetişti. Türbeleri ve kabirleri hâlen köyde ziyaret edilebiliyor.

Sinema ve Dizilerin Çekim Yeri

Zengin tarihi dokusu nedeniyle Birgi, birçok dizi ve filme de ev sahipliği yaptı. Tatar Ramazan ve Yeşil Deniz dizilerinin yanı sıra Unutursam Fısılda ve Görevimiz Tatil filmlerinin bazı sahneleri bu köyde çekildi.

Birgi’ye Nasıl Gidilir?

Köyü ziyaret etmek isteyenlerin öncelikle Ödemiş’e ulaşması gerekiyor. İzmir’den otobüs veya trenle gidilebilen Ödemiş’ten kalkan minibüsler ile Birgi’ye kolayca ulaşım sağlanabiliyor.

Geçmişi 5000 yıla dayanan Birgi, hem sahip olduğu kültürel miras hem de koruma altındaki dokusuyla İzmir’in en özel köylerinden biri olmayı sürdürüyor. Tarihi sokakları, konakları ve kültürel zenginliğiyle Birgi, ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi yaşatıyor.