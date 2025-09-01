Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp sorunuyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Çankırı, Tugay'ın çöp bertaraf tesisleri konusunda sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı işaret etmesini değerlendirdi ve bu durumun doğal olduğunu belirtti.

Bakanlığın rolü ve istikrarlı yönetim anlayışı

Çankırı, "Hükümetimiz bakanlıklarla birlikte 23 yıldır istişare yöntemi sayesinde istikrarlı yol alışını sağlamıştır" ifadelerini kullandı. Kendisinin açıklamalarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm bakanlıkların görevi, çevreye, doğaya ve insan sağlığına uygun projelere izin vermektir.

"İzmir temel hizmetlerden yoksun kaldı"

İzmir'in temel hizmetlerden yoksun kaldığını belirten Çankırı, bu durumun kendi partilerinden devraldıkları belediyelerin "vurdumduymazlığından" kaynaklandığını öne sürdü. "İzmir Büyükşehir Belediyesi ne zaman merkezine 4.5 milyon vatandaşımızı oturtursa işte o vakit bilimsel, uygulanabilir ve mevzuata uygun projelerle hizmet eder, böylece de çöpler dağları birikmez, Körfez de kokudan yaşanmaz hale gelmez!" sözleriyle belediyenin hizmet anlayışını eleştirdi.

"Belgeleri açıklayın" çağrısı

Başkan Tugay'ın "Belgeleri göndeririz" ifadesine de değinen Çankırı, bu ifadeyi "manidar" bulduğunu söyledi. "İzmir’in geleceğini ilgilendiren belgeleriniz varsa, buyrun derhal açıklayın" diyerek belgelerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

"Sesimiz en Yüksek perdeden çıkacak"

Paylaşımının sonunda Başkan Tugay'a "Bu kentin hizmete ihtiyacı olduğu için sesimiz her daim en yüksek perdeden daha gür çıkacaktır" ifadelerine yer veren Çankırı, bu çıkışının İzmir'in geleceği için duyulan endişeden kaynaklandığını vurguladı.