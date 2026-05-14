Kentin metropol ilçelerinde insanlar çoktan yaza uyum sağlamışken, kentin doğu sınırındaki Ödemiş ilçesinin yüksekleri bu duruma şiddetle itiraz eder. Özellikle Bozdağ ve Gölcük yaylalarını içine alan sarp coğrafya, İzmir’in o sıcakkanlı ve ılıman yapısını adeta elinin tersiyle iter. Yüksek rakımın ve kapalı havza yapısının etkisiyle, bu bölgede mayıs ayı bildiğimiz kış aylarından pek de farklı yaşanmaz.

TARLALARDA DONDURUCU ÇAMUR MESAİSİ

Bölgenin tarımsal kimliğini belirleyen meşhur Ödemiş patatesinin hasat ve bakım çalışmaları, sabahın kör karanlığında amansız bir iklim savaşına dönüşür. Traktör römorklarında açık arazideki tarlalara doğru yol alan tarım işçileri, tarlaya adım attıklarında buz gibi bir toprakla ve soğuktan sertleşmiş çamurla karşılaşırlar. Elleri uyuşturan ayaz altında çapa sallayan ve ürün toplayan işçilerin fiziki dayanıklılığı her gün sınırlarına kadar test edilir. Üretimin aksamaması için doğanın bu sert kurallarına boyun eğmekten başka çareleri yoktur.

KESTANE VE CEVİZ ÜRETİCİSİ TETİKTE

Bozdağ eteklerinin bir diğer önemli geçim kapısı olan orman meyveciliği, geceleri baş gösteren tehlikeyle boğuşuyor. Kestane ve ceviz ağaçlarının yeni yeni uyanıp çiçeklenmeye başladığı bu nazik dönem, geç gelen bahar donlarına karşı son derece savunmasızdır. Yamaçlarda kurulan bahçelere ulaşım, eriyen kar sularının yolları bozması nedeniyle güçlükle sağlanırken, üreticiler gece yarıları sıcaklık düşüşlerini takip edebilmek için gözlerini meteoroloji verilerinden ayıramazlar. Olumsuz bir don olayı, tüm bölge ekonomisinde derin yaralar açabilir.

ŞEHİRDEN KAÇANLARI BEKLEYEN SOĞUK SÜRPRİZ

• İzmir’den hafta sonu kaçamakları için Bozdağ ve Gölcük rotası popülerdir.

• İzmir’den yola çıkan hazırlıksız ziyaretçiler, dağ yolunda araçlarının dış ısı göstergelerinin düşüşünü şaşkınlıkla izlerler.

• Gölcük gölü çevresindeki nemli ve keskin rüzgar, ziyaretçileri en yakın köy kahvehanesine sığınmaya zorlar.

• Kahvehanelerde odun ateşi yanan sobalar bulunur.

• Bu iklim farkı, yöre halkı için sıradan, ziyaretçiler için ise unutulmaz bir deneyimdir.