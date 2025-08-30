Son Mühür/ Beste Temel- 2017’de temeli atılan ve Ege Bölgesi’nin en büyük ibadethanesi olarak planlanan Nevvar Salih İşgören Ulu Camii (kamuoyunda “Protokol Camii”), aradan geçen 8 yıla rağmen hâlâ tamamlanamadı. Bugüne kadar projeye 65 milyon TL harcandığı iddia edilirken, inşaatın yarım kalması hem kamuoyunda hem de siyaset sahnesinde tartışmalara yol açıyor.

Projenin başlangıcı ve yarım kalan süreç

2017’de Nevvar–Salih İşgören Vakfı tarafından başlatılan cami, 14 bin m² alanda 15 bin kişilik kapasiteyle planlandı.

2019’da kaba inşaat tamamlandı; devasa kubbesi, dört minaresi ve Osmanlı-modern mimari senteziyle İzmir’in sembol projelerinden biri olması bekleniyordu.

Ancak 2019’dan bu yana proje ilerlemedi. Esnaf ve vatandaşlar, “Çivi dahi çakılmıyor” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Harcanan para ve yeni tartışmalar

İddialara göre bugüne kadar cami inşaatına 65 milyon TL harcandı.

Buna karşın, aynı dönemde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kendi adına 30 milyon TL harcayarak başka bir camiyi kısa sürede tamamladı. Bu durum, “Protokol Camii neden bitirilemiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Hamza Dağ’ın ismi neden gündemde?

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan, son seçimde AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışan ve halen MKYK üyesi olan Hamza Dağ, cami sürecinde öne çıkan isimlerden biri.

Şimdi de Protokol Camii için iş insanlarından para topladığı yönünde yeni iddialar gündeme geliyor. Resmi olarak doğrulanmayan bu söylentiler, siyasî kulislerde geniş yankı buluyor.

Vakfın ve kamu kurumlarının rolü

Projenin mülkiyeti ve sorumluluğu, hayırsever İşgören çiftinin vasiyeti üzerine kurulan Nevvar Salih İşgören Vakfına ait. Vakıf yönetimi, yıllar içinde inşaatı sürdürmekte zorlandı.

Kaba inşaattan sonra yapı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konak Müftülüğüne devredildi. Ancak aradan geçen süreye rağmen proje ilerlemedi.

Tepkiler büyüyor

Kamuoyunda “Ege’nin en büyük camisi olacaktı, şimdiyse İzmir’in en büyük yarım kalmış yatırımı” yorumları yapılıyor.

Esnaf ve vatandaşlar, caminin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Siyasi çevrelerde ise, “65 milyon TL harcanmış bir proje neden bitirilemiyor?” ve “Neden iş dünyasından yeniden para toplanıyor?” soruları öne çıkıyor.

Sonuç

İzmir’in kalbine inşa edilen Protokol Camii, bugüne kadar harcanan yüksek tutara rağmen yarım kalmasıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bir yanda kendi imkanlarıyla cami yaptırıp bitiren siyasetçiler, diğer yanda yıllardır tamamlanamayan dev proje…

Hamza Dağ’ın adı etrafında dolaşan bağış iddiaları ise tartışmayı daha da büyütüyor.