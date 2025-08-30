Son Mühür - Türkiye’de son dönemde artan polis intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde görev yapan 40 yaşındaki polis memuru Mehmet Akpınar yaşamına son verdi.

Acı haberi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan, polislerin sorunlarının uzun süredir görmezden gelindiğini belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Bakan açıklamasında,"

"Bir polis kardeşimiz daha aramızdan ayrıldı. Bugün Bursa Nilüfer’de görev yapan Polis Memuru Mehmet kardeşimiz, henüz 40 yaşında görevinin ağır yükünü omuzlarında taşıyarak kendi canına kıydı. Bir insan neden kendi canına kıyar? Bu sorunun cevabı aslında ortada. Çünkü polisler yıllardır görmezden gelinen, ötelenen, çözümsüz bırakılan ağır sorunlarla boğuşuyor. Gece gündüz, bayram tatil demeden çalışan; baskıyla, mobbingle, angaryayla ezilen; aldığı maaşla evini geçindiremeyen, borç içinde kıvranan, geleceğe dair hiçbir umudu bırakılmayan polislerimizin dramını artık herkesin görmesi gerekiyor. Bu intiharlar bireysel değil, sistemin sonucudur! Bu ölümlerin sorumlusu, polisleri insan yerine koymayan, onların haklarını gasp eden, sorunlarını çözmek yerine susturmaya çalışan iktidardır! Buradan iktidara sesleniyorum:

Polisleri köle gibi çalıştırmaya son verin! Maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkarın! Teşkilat içindeki mobbing ve baskıyı bitirin! Her polisimize ulaşılabilir psikolojik destek sağlayın! Bugün Mehmet kardeşimiz gitti. Yarın başka bir kardeşimiz… Onları yalnızlığa, çaresizliğe, ölüme terk edenlerden bu millet mutlaka hesap soracaktır." dedi.