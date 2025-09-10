Son Mühür- Gran Fondo İzmir 2025; İzmir Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşiyor. Organizasyonun sponsorları arasında Škoda Türkiye, Mosso Bisiklet, SPX, Rova Teknoloji ve Züber yer alırken, etkinlik 78 Event tarafından düzenleniyor.

Her seviyeye hitap ediyor

Yarışta, farklı seviyelerden bisikletçilerin katılım gösterebileceği iki parkur bulunuyor:

Uzun Parkur: 92,9 kilometrelik mesafe ve 1.570 metre toplam irtifa kazancı ile yüksek dayanıklılık isteyen bir rota.

Kısa Parkur: 45,9 kilometre uzunluğa ve 486 metre irtifaya sahip bu parkur, orta seviye bisikletçiler ve ilk kez Gran Fondo deneyimi yaşayacak sporcular için ideal.

Gran Fondo İzmir 2025, geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandı. Genel klasman kadın ve erkek tüm yaş gruplarına açıkken, tandem kategorisi iki kişilik ekipler için hazırlandı. Ayrıca, paralimpik kategori ile engelli sporcuların da yarışa dahil edilmesi sağlanarak herkese eşit bir deneyim sunuluyor.

Festival havasında bir buluşma

Yarış, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir buluşma niteliği taşıyor. Katılımcılar, Sığacık’ın masmavi kıyıları, tarihi atmosferi ve doğa manzaraları eşliğinde pedal çevirirken, Sığacık Sahil Parkı’nda kurulacak EXPO alanı festivale renk katacak. Burada bisiklet dünyasına dair yenilikler sergilenecek, interaktif etkinlikler, ürün tanıtımları ve çeşitli aktivitelerle dolu bir gün yaşanacak.

Yarış takvimi

13 Eylül 2025 Cumartesi

10.00-17.00: EXPO Alanı Etkinlikleri

12.00-17.00: Yarışmacılara Çip Dağıtımı

16.30-17.00: Teknik Koordinasyon Toplantısı

14 Eylül 2025 Pazar

06.00-07.30: Yarışmacılara Çip Dağıtımı

07.30-07.45: Sporcu Teknik Bilgilendirme Toplantısı

08.00: Uzun Parkur Startı

08.15: Kısa Parkur Startı

13.00: Ödül Töreni

13.30: Kapanış

Spor, Doğa ve Kültür Bir Arada

Gran Fondo İzmir 2025, sporu, kültürü ve doğayı bir araya getirerek İzmir’in uluslararası bisiklet organizasyonları arasındaki yerini güçlendiriyor. Hem profesyonel bisikletçiler hem de amatör katılımcılar için eşsiz bir deneyim sunacak yarış, Sığacık’ın büyülü atmosferinde unutulmaz anlara sahne olacak.