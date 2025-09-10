Grup, Süper Lig’den amatör lige kadar düşen İzmirspor, Manisaspor ve Aydınspor gibi tarihi kulüpleri buluşturuyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon 3. Lig’den düşen Kuşadasıspor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 A.Ş., yeniden profesyonel lige dönmek için sahada olacak.