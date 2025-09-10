Bölgesel Amatör Lig’de 2025-2026 sezonunun grupları açıklandı. 145 takımın yer aldığı ligde İzmir’in 5 temsilcisi aynı grupta toplandı. İzton Torbalıspor, İzmirspor, Ödemişspor, Gaziemirspor ve Balçovaspor, toplam 15 takımlı 8. Grup’ta 3. Lig’e yükselebilmek için sahaya çıkacak.
Güçlü rakipler aynı grupta
İzmir ekiplerinin yanı sıra grupta Aydın’dan Aydınspor, Kuşadası 1923 Spor ve Kuşadasıspor; Balıkesir’den 1966 Edremitspor, Eti Maden Etispor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor; Manisa’dan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlik Gücü, Manisa 1965 Spor, Manisaspor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 A.Ş. yer alıyor.
Tarihi kulüpler dikkat çekiyor
Grup, Süper Lig’den amatör lige kadar düşen İzmirspor, Manisaspor ve Aydınspor gibi tarihi kulüpleri buluşturuyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon 3. Lig’den düşen Kuşadasıspor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 A.Ş., yeniden profesyonel lige dönmek için sahada olacak.
BAL’da 2025-2026 sezonunun 11-12 Ekim tarihlerinde başlaması planlanıyor.