Son Mühür / İzmir’de konkordato için başvuran şirket sayısı her geçen gün artıyor. Konkordato için en çok şahıs şirketleri başvuru yaparken; ikinci sırada ise gıda şirketleri yer alıyor. Son olarak İzmir’in Tire ilçesinde hizmet veren bir gıda firması daha mahkemeye konkordato için başvurdu. Mali sıkıntı gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunan Tire Egeden Organik Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ve Burçin Badak’a mahkeme tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı.

Konkordato komiseri atandı

Ayrıca, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının yakından incelenmesi amacıyla yeminli mali müşavir İbrahim Sadi Erk ile hukukçu İsa Kaya geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecekleri ve konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri belirtildi.

İlk duruşma tarihi belli oldu

Davanın ilk duruşmasının ise 25 Şubat 2026 günü saat 12.10’da İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yapılacağı açıklandı.