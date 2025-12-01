Son Mühür/ Beste Temel- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ege Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "İzmir İçin Nefes" projesi kapsamında çevrimiçi bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. İzmir Körfezi ekosisteminin korunmasını ve kirlilik sorununa kalıcı çözümler üretilmesini hedefleyen toplantıda, 15 maddelik eylem planı ve bugüne kadarki en kapsamlı hidrodinamik modelin bulguları ele alındı.

Değerlendirme toplantısı uzmanları bir araya getirdi

İzmir Körfezi'nin ekolojik geleceğini şekillendirecek kritik projenin çevrimiçi değerlendirme toplantısına, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul ve alanında yetkin çok sayıda akademisyen ve uzman katılım gösterdi. Toplantının odak noktası, Körfez'deki mevcut kirlilik tablosunun analiz edilmesi ve Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için atılacak somut adımlar oldu.

Prof. Dr. Budak: "Körfezimizin ekosistemini koruyacak somut adımlar şart"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Körfezi'nin kentin en değerli doğal varlığı olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda gözlemlenen kirlilik artışı, ekosistemde meydana gelen bozulmalar ve balık ölümleri gibi olumsuzlukların acil müdahale gerektiren bir durumu ortaya koyduğunu belirtti. Bakanlığın kararlı tutumuyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun bu tabloyu bilimsel temellerle incelediğini ve çözüm odaklı 15 maddelik Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladığını vurguladı.

Kapsamlı hidrodinamik Model temel özümleri işaret ediyor

Prof. Dr. Budak, üniversitelerinin öncülüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla yürütülen projenin, Körfez için bugüne kadar hazırlanmış en detaylı hidrodinamik modeli ortaya koyduğunun altını çizdi. Bu bilimsel modelin, su sirkülasyon hızından kirlilik yüklerinin dağılımına kadar pek çok kritik değişkeni analiz ederek projeye net bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Modelin işaret ettiği temel çözüm başlıklarını açıklayan Budak, özellikle iç körfezde yetersiz sirkülasyondan kaynaklanan ekolojik baskının hızla düşürülmesi, tüm kirlilik girişlerinin acilen durdurulması ve uzun vadeli kalıcı çözümler için doğru mühendislik projelerinin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu aktardı. Budak, bu çalışmanın sadece çevresel bir iyileştirmeden öte, İzmir'in yaşam kalitesini artıracak stratejik bir dönüşümün başlangıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversiteler çevre vizyonunu desteklemeye kararlı

Konuşmasının sonunda üniversitelerin toplumsal sorumluluğuna değinen Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversiteler olarak bilimsel bilgi birikimimizin tamamıyla bu sürecin aktif bir parçası olmaya kararlıyız. Devletimizin çevre vizyonunu güçlü bir şekilde desteklemeye ve Körfezimiz için atılacak her ilerleme adımında aktif rol üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen bu toplantıda, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve geleceğe sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla belirlenen kısa ve uzun vadeli eylem planları detaylıca masaya yatırılıp tartışılarak, projenin ilerleyişine yön verildi.