Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in batısında yer alan Güzelbahçe Belediyesi, kentin önemli ana arterlerinde kapsamlı bir yenileme hamlesi başlattı. Siteler Mahallesi’nin en önemli ulaşım hattı olan Seferihisar Kavşağı ile Urla Çamlıçay Mahallesi arasında kalan Mithatpaşa Caddesi, çağdaş kent standartlarına uygun şekilde baştan sona yenileniyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışmanın yalnızca bir yol düzenlemesi değil, ilçenin görünümünü değiştirecek bir kentsel dönüşüm ve peyzaj projesi olduğunu belirterek, “Mithatpaşa Caddesi, Seferihisar kavşağı olarak bilinen Adnan Kahveci Meydanı’ndan başlayıp Urla Çamlıçay’a kadar uzanan bölümde, yol genişletme, altyapı yenileme, yaya yolu ve modern aydınlatma sistemleri ile estetik çevre düzenlemesi yapılacak” dedi.

Karayolları değil, Güzelbahçe vizyonu

Söz konusu hattın Karayolları yetki alanında olmasına rağmen, yerel yönetim olarak sorumluluk aldıklarını vurgulayan Günay, “Burası Güzelbahçe; buradan geçen herkes yapılanın iyisini de kötüsünü de Güzelbahçe Belediyesi’ne yazar. Bu anlayışla Karayolları ile protokol imzaladık, orta refüjü herkesin örnek gösterdiği hale getirdik. Şimdi de diğer ana arterleri aynı vizyonla düzenliyoruz” diye konuştu.

İzmir’e yakışan girişler

Güzelbahçe’nin dört ana giriş noktasına — Narlıdere, Seferihisar, Urla ve Çeşme otobanı — özel önem verdiklerini belirten Günay, “İzmir’e bu girişlerden gelen herkes Güzelbahçe’de olduklarını ve ayrıcalıklı bir ilçeye adım attıklarını hissetmeli. O yüzden ana arterlerdeki dokunuşlarımızı sürdürüyoruz. Bu proje, ilçemizin siluetini değiştirecek ve günlük yaşamı kolaylaştıracak” dedi.

Güvenli, modern ve estetik Güzelbahçe

Başkan Günay, hedeflerinin güvenli, estetik ve modern bir kent oluşturmak olduğunu belirterek, “Güzelbahçe’yi geleceğe taşıyacak her projede olduğu gibi, bu çalışmamızda da halkımızın ihtiyaçlarını ve İzmir ruhunu ön planda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.