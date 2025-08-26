Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine yaklaşık 1,15 TL zam yapılması bekleniyor.

26 Ağustos Salı günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak yarından itibaren sürücüler pompada yeni fiyatlarla karşılaşacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

26 Ağustos 2025 itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,63 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,48 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,41 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,73 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurları baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamalara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa fiyatı belirleniyor.