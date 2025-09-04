İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, meteorolojik verilerin önümüzdeki üç aylık dönemde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağını gösterdiğini açıkladı.

Özkan, yağış miktarının da mevsim normallerinin altında kalmasının beklendiğini ifade ederek, “Kuraklık ve su sıkıntısı, afet boyutunda incelenmeli; kısa, orta ve uzun vadeyi kapsayan entegre yönetim planları acilen hayata geçirilmelidir” dedi.

Barajlardaki su seviyeleri kritik noktada

Kentteki içme suyu kaynakları alarm veriyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, Gördes Barajı tamamen kururken, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 5,57’ye geriledi.

Dr. Özkan, uzun süredir kent genelinde yeterli yağış görülmediğini belirterek, “Orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonları, yazın kurak geçeceğini işaret ediyordu. Ancak bu kadar yüksek doğrulukta gerçekleşmesi, kuraklıkla mücadelede raporların önemini ortaya koydu” dedi. Özkan, sıcaklıkların artması ve yağışların düzensizleşmesi nedeniyle buharlaşmanın hızlandığını vurguladı.

Bireysel tasarruf ve alternatif çözümler öne çıkıyor

Meteorolojik tahminlerin ardından su yönetimi konusunda uyarılarda bulunan Özkan, “Kasım ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve buharlaşma oranlarının yüksekliği, su tasarrufunu zorunlu kılıyor. Büyük şehirlerde bireysel tasarruf önemli bir yöntem. Orta ve uzun vadede ise yağmur suyu toplama, gri su kullanımı ve deniz suyu arıtma gibi alternatif ve doğa temelli çözümler hayata geçirilmelidir” dedi.

Stratejik su yönetimi planları geliştirilmeli

Özkan, kuraklık ve su sıkıntısının afet boyutunda değerlendirildiğini belirterek, acil eylem planlarının kısa, orta ve uzun vadeli entegre stratejilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Su kesintileri, fazla kullanımda kotalama, altyapı basıncının düzenlenmesi ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının önemine dikkat çekti. Özkan, “Altyapı sistemlerinin düzenli taranması ve hızlı çözüm üretecek bakım-tamirat politikaları, yeni su kaynakları oluşturulmadan önce daha ekonomik ve etkili çözümler sunacaktır” ifadelerini kullandı.