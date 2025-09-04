Son Mühür- İzmir’de küresel iklim krizinin etkisiyle yaşanan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalma, şehirde bazı bölgelerde planlı ve dönüşümlü su kesintilerini gündeme getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkilileri, su tüketiminin yoğun olduğu ilçelerde gece saatleri boyunca kesintilerin uygulanacağını duyurdu.

Planlamaya göre, su kesintileri 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak ve 5 Eylül 2025 Cuma günü sabah 05.00’e kadar sürecek. Yetkililer, vatandaşların bu süre zarfında su kullanımını azaltmasını ve özellikle gece saatlerinde depolama yaparak hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.

Planlı kesinti uygulanacak ilçeler ve mahalleler

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kazım Karabekir (kısmen), Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zafer mahalleleri.

Bayraklı: Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahalleleri.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk (kısmen), Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler ve Zafer mahalleleri.

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay (kısmen), Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri.

Balçova: Çetin Emeç (kısmen) mahallesi.

Gaziemir: Emrez mahallesi (kısmen).

Arıza kaynaklı su kesintileri

Planlı kesintilere ek olarak, bazı bölgelerde altyapı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor:

Bayındır – Yakapınar: 4 Eylül 2025, 09:00 – 15:00 saatleri arasında yaklaşık 6 saatlik kesinti. Sebep: Pompa arızası. İZSU ekipleri arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova – Ergene ve Kazımdirik: 4 Eylül 2025, 09:10 – 11:10 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti. Sebep: Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki içmesuyu branşman borusu arızası. Bu süre zarfında Ergene ve Kazımdirik mahallelerinin bir kısmı suya erişemeyecek.

Konak – Altıntaş, Atilla, Barbaros, Kılıç Reis ve Turgut Reis: 4 Eylül 2025, 03:30 – 11:30 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik kesinti. Sebep: Ana boru arızası.

Tire – Fatih: 4 Eylül 2025, 09:36 – 11:38 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti. Sebep: Ana boru arızası.

Urla – İskele: 4 Eylül 2025, 09:33 – 13:33 saatleri arasında yaklaşık 4 saatlik kesinti. Sebep: Ana boru çalışması.

Yetkililerden vatandaşlara uyarı

İZSU yetkilileri, vatandaşların kesinti saatlerinde su kullanımını en aza indirmelerini ve özellikle gece saatlerinde su depolayarak hazırlıklı olmalarını öneriyor. Kuraklıkla mücadele kapsamında yapılan bu planlı kesintilerin, uzun vadede şehrin su kaynaklarının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.