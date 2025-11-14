Son Mühür/ Beste Temel - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2020 yılında dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti için kalıcı liste hazırlıkları hızla sürüyor. Konak Pier’den Kadifekale’ye uzanan bölgeyi kapsayan adaylık dosyasında son düzenlemeler yapılırken, dosyanın 2026 yılının ilk çeyreğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulması planlanıyor.

Bakanlığın dosyayı UNESCO’ya iletmesinin ardından 2027’de uzmanların İzmir’e gelerek yerinde inceleme yapması, 2028’de ise kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kalıcı olarak girmesi bekleniyor.

Geniş katılımlı hazırlık süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu, adaylık çalışmalarının İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Sürece İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı, üniversiteler, akademisyenler, kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiğini söyledi.

Velibeyoğlu, UNESCO’nun kültürel ve doğal mirasın “istisnai evrensel değer” taşıdığını vurguladığını belirterek listeye kabulün yalnızca uluslararası prestij değil, aynı zamanda alanın korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli sorumluluklar getirdiğini ifade etti.

İzmir’in köklü mirasına modern dokunuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO sürecinin yanı sıra bölgenin canlandırılması ve korunması için birçok projeyi sürdürüyor.

Agora, Antik Tiyatro ve Kadifekale çevresindeki kamulaştırmalarla arkeolojik katmanların ortaya çıkarıldığı, sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme, restorasyon ve çevre düzenlemelerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Velibeyoğlu, “UNESCO listesine girmek, alanın özgün kimliğinin belgelenmesi, korunması ve tanıtılması adına tarihi bir fırsat sunacak. Ayrıca kültürel değerleri gözeten uzun vadeli ziyaretçi profiliyle yerel ekonomiye de katkı sağlayacak” dedi.

“İzmir’in şansı yüksek”

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, sürecin 2018’de başladığını hatırlattı: “İzmir, UNESCO açısından en şanslı şehirlerden biri. Bergama ve Efes gibi iki kalıcı miras alanının yanında üç alanda daha geçici listede yer alıyoruz. Adaylık dosyasını 2026’nın ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz. Bakanlık süreci işletirse 2027’de uzmanlar İzmir’de inceleme yapacak ve 2028’de kalıcı listeye giriş gerçekleşebilir.”

Bilim Kurulu tarafından hazırlandı

Adaylık dosyası, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı uzmanlarının yanı sıra Dokuz Eylül, Ege, İzmir Kâtip Çelebi ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinden akademisyenlerin yer aldığı 10 kişilik Bilim Kurulu tarafından hazırlandı.

Alan Yönetim Planı ise 29 Haziran 2022’de 17 kurumun yer aldığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

ICOMOS incelemesi ve son düzenlemeler

Adaylık dosyasının tanıtım ve uygulama çalışmalarına devam edilirken, geçtiğimiz mayıs ayında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) İzmir’de beş günlük bir inceleme yaptı. Yapılan ön değerlendirme sonucunda uluslararası standartlara uyum için dosyada yapılabilecek değişiklikler kurula iletildi. Bilim Kurulu, dosyaya son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi limanın İzmir’e mirası

Konak Pier’den Kadifekale’ye uzanan ve İzmir’in antik liman kimliğini temsil eden bölge; Konak Meydanı, Saat Kulesi ve Kemeraltı Çarşısı gibi kentin en önemli simgelerini barındırıyor. Dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı ile birlikte bölgenin tüm dokusu, UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alacak “İzmir Tarihi Liman Kenti”nin temel bileşenlerini oluşturuyor.