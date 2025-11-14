Son Mühür / Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının payı günden güne artarken rüzgar ve güneş enerjisinin yükselişi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Bergama ilçesi İsmailli Mahallesi’nde bulunan Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali (RES) sahasına güneş enerjisi yatırımı eklenmesine yönelik imar planlarının onaylandığını bildirdi. Bakanlığın 11 Kasım 2025 tarihli yazısında, EKSİM Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan ve yardımcı kaynak amacıyla planlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Ovacık GES / 2. Etap / 2,8957 MWm)” için 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının uygun bulunarak onaylandığı belirtildi.

Planlar 13 Kasım–12 Aralık arasında askıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, imar planı paftaları ve plan açıklama raporlarının 13 Kasım–12 Aralık 2025 tarihleri boyunca Bayraklı’daki il müdürlüğü hizmet binasında ve müdürlüğün resmi internet sitesinde askıya çıkarıldığını duyurdu.

RES’e 6,8 MW’lık Ek türbin ve GES entegrasyonu

Plan raporuna göre, EKSİM Enerji A.Ş.’ye bağlı Ovacık RES, 17 Şubat 2022 tarihli EPDK kararıyla aldığı elektrik üretim lisansı kapsamında faaliyet sürdürüyor. Halihazırda 8 türbinle işletilen sahada, ek 6,8 MW’lık T9 türbininin kurulumu için yürütülen imar planı süreci tamamlanırken, türbinin devreye alınmasına yönelik diğer teknik süreçler sürüyor. Böylece RES’in kapasitesi 35,6 MWm / 24,8 MWe seviyesine çıkacak.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca santralin Birleşik Yenilenebilir Enerji Santrali modeline dönüştürülmesi için GES entegrasyonuna gidiliyor. Bu kapsamda mevcut üretim lisansına 5,9938 MWm kurulu gücünde güneş enerjisi santrali ilave edilmesi hedefleniyor. GES yatırımının ilk etabında 3,0981 MWm kapasite planlanarak onaya alındı. Şimdi ise ikinci etap kapsamında 2,8957 MWm ilave kapasite için imar planı süreci yürütülüyor.