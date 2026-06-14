Farklı bir şehirden ikinci el otomobil almayı düşünenlerin karşılaştığı yüksek seyahat giderlerine karşı İzmirli yeni bir girişim adımı atıldı. Girişimci Nihat Peldek tarafından kurulan ‘Gezen Usta’ platformu, Türkiye’nin 81 iline ve 965 ilçesine yayılan geniş uzman ağı sayesinde alıcıların yerinden bile kıpırdamasına gerek kalmadan araçları yerinde inceliyor. Tüm süreç şeffaf şekilde yürütülürken; ‘Gezen Usta’ İzmir’in yanı sıra Denizli ve Ankara gibi kentlerde fiziki ekspertiz hizmeti veriyor.

“A’dan Z’ye inceletiyoruz”

Sistemin işleyiş mantığını ve sahadaki operasyonlarını anlatan Gezen Usta'nın kurucusu Nihat Peldek, ülkenin her köşesinde otomotiv sektöründen anlayan profesyonellerle iş birliği yaptıklarını dile getirdi. Peldek, “Diyelim ki Konya'da bir araba buldunuz. Ustalarımız gidiyor, araca bakıyor; detaylı fotoğraf ve videoları çekiyor. Aracın dışarıdaki vuruğunu, kırığını, güneş yanığını, macununu, çatlağını ve motorundaki yağ kaçaklarını inceliyor, yol testi yapıyor. Ustamız orada alıcı adına bir kardeş, bir arkadaş gibi hareket ediyor. Eğer araç ön incelemede sınıfta kalırsa süreç orada bitiyor. Müşterimiz devam etmek isterse, aracı kurumsal ekspertiz firmalarına götürüp A'dan Z'ye inceletiyoruz” dedi.

“3 ila 4 bin liraya hizmet sunuyoruz”

Başka bir şehre araç kontrolüne gitmenin hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir süreç olduğuna dikkati çeken Peldek, “Bugün İzmir'den Konya'ya sadece otobüs bileti bin, bin 500 lira. Gidişi, dönüşü, orada yenilen yemeği hesapladığınızda ve araç ilandaki gibi çıkmadığında ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Vatandaşın işinden geri kalması, uykusuz kalması ve yaşadığı hayal kırıklığı da cabası. Bugün şehir dışına gitmek yaklaşık 20 bin liraya mal oluyorsa, biz bunun 10 katı düşük bir ücretle, yani 3 ila 4 bin lira bandında bu hizmeti sunuyoruz. Hem zaman tasarrufu sağlıyoruz hem de insanları otogardan eli boş dönme stresinden kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Paranızı yanlış hesaplara göndermenizi engelliyoruz”

Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında tüketicilerin canını yakan sahte ilanlar ve "sazan sarmalı" gibi organize dolandırıcılık yöntemlerine de değinen Nihat Peldek, kurdukları sistemin aynı zamanda bir güvenlik bariyeri işlevi gördüğünü vurguladı. Güvenli ödeme araçlarına rağmen hatalı işlemlerin yapılabildiğini söyleyen Peldek, “Piyasada başkasının aracının fotoğraflarını çalıp ucuza ilan koyanlar var. Alıcı ucuz araç buldum sevinciyle kapora gönderiyor, sonra muhatap bulamıyor. Biz araç başına gittiğimizde ruhsat sahibinin kim olduğunu, alıcı ve satıcının anlaştığı rakamların eşleşip eşleşmediğini bizzat kontrol ediyoruz. Güvenli ödeme sistemine rağmen paranızı yanlış hesaplara göndermenizi engelliyoruz. Ruhsat fotoğraflarını netleştirip doğruluğunu teyit ediyoruz” dedi.

"Bazen satıcı 'Değişen yok' diyor ama cıvatalarda oynama çıkıyor. Meğer adam arabayı 3 yıl önce dayısının oğlundan almış, onun bile haberi yokmuş" sözleriyle devam eden Peldek, "Biz alıcı her durumda korunsun istiyoruz. Vatandaşlarımız bize tüm sosyal medya platformlarından rahatça ulaşabilirler. Bilmedikleri şehirlerde hangi ekspertize gideceklerini bize sorarlarsa, en doğru ustaya yönlendirip hem indirim almalarını hem de kaliteli hizmet almalarını sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimiz için vekaletle adlarına ruhsat çıkartıp, aracı çekiciyle kapılarına kadar da teslim edebiliyoruz" diye konuştu.