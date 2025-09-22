İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf Işık Yerlikaya, piyanoyla tanışmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen klasik müzik eserlerini çalabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Minik piyanist, henüz okuma yazma bilmeden duyduğu melodileri notalara dökebiliyor ve Beethoven ile Mozart gibi ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla icra ediyor.

Oyuncak piyanoyla başlayan müzik yolculuğu

Yusuf Işık, 3,5 yaşında ailesinin aldığı oyuncak piyano sayesinde müzikle tanıştı. Yetenekli olduğu fark edilen çocuk, 4,5 yaşında yetişkinler için üretilmiş bir piyanoya sahip oldu ve uzun saatler boyunca çalışmalarını sürdürdü. Henüz okula başlamamış olmasına rağmen notaları çözümleyebilen minik müzisyen, klasik eserleri ustalıkla çalabiliyor.

Ailenin destekleyici rolü

Yusuf Işık’ın yeteneğini erken yaşta fark eden heykeltıraş Gökhan Yerlikaya, oğluna zaman zaman gitarıyla eşlik ediyor. Yerlikaya, Bademler Sanat Köyü’nde düzenlenen etkinliklere de katıldığını belirterek, “Tüm çocukların sanata yönlendirilmesi gerekiyor.

Ben de müzikle ilgileniyorum; oğlumun ilgisini gördüğümüzde önüne önce oyuncak bir piyano koyduk. Saatlerce piyano başından ayrılmadı. Annesinin hediyesiyle birlikte çalışmaları daha da hızlandı” dedi.

Yusuf Işık’ın kısa sürede sevdiği parçaları öğrenebildiğini aktaran baba Yerlikaya, “Kulağı çok iyi. Bildiği şarkıların ritimlerini kolaylıkla yakalıyor ve ilgisini çeken parçaları hızlı bir şekilde çalıyor. Beethoven ve Mozart’ın eserlerini çalabiliyor. Son zamanlarda Yüzüncü Yıl Marşı’nı öğrenmek istedi, birlikte notalarını çözümledik ve uzun süre çalışarak çalmayı başardı” diye konuştu.

İlk sahne deneyimi

Baba Yerlikaya, oğlunun doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü ve oyun parkları yerine orman faaliyetleriyle büyüdüğünü belirtti. “Zeytinliklerin içinde, ağaçlar taşımak, tırmanmak, doğayla iç içe yaşamak onun günlük hayatı.

Bir gönüllü eğitimci oğlumdaki yeteneği fark etti. Minik piyanist, bu etkinliğin yıl sonu konserinde Beethoven 5’inci Senfoni ve İstiklal Marşı’nı çalarak sahne deneyimi kazandı” dedi.

Gelecek planları ve aile desteği

Anne Irmak Taşönen, oğlunun yeteneğiyle gurur duyduğunu ifade ederek, “Onun ilgisini fark edememekten çok korktum. Piyanoyla tanışınca hevesi arttı. Yusuf, devam etmek istediği sürece ilerleyecek. Ben de bu süreci severek izleyeceğim” dedi.