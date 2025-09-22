Son Mühür/ Osman Günden - Uluslararası Acil Sağlık Hizmetleri Uygulayıcı ve Eğitici Eğitimleri kapsamında İzmir’de düzenlenen 43. programı başarıyla tamamlayan Burkina Faso’lu sağlık çalışanlarına sertifikaları törenle verildi. Eğitimlerle bugüne kadar 43 ülkeden 923 sağlık profesyoneli İzmir’de yetiştirildi.

43 Ülkeden 923 sağlıkçı eğitim aldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Burkina Faso’dan gelen sağlık çalışanlarını İzmir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kul, “Bugüne kadar 43 ülkeden 923 sağlık çalışanına İzmir’de eğitim verildi. Bu programlar, yalnızca bilgi paylaşımını değil, dostluk ve işbirliği köprülerini de güçlendirdi. Edindiğiniz deneyimler, ülkelerinizde birçok hayatın kurtarılmasına katkı sağlayacak” dedi.

“Eğitimler İzmir’de sürecek”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Uzmanı ve Proje Koordinatörü Salih Çolak, eğitimlerin İzmir’de devam edeceğini belirterek emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

“Verimli bir süreç yaşadık”

Burkina Faso Eğitim Koordinatörü Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Armel Flavien Kabore, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Acil ve afet konularında oldukça verimli bir eğitim süreci geçirdik” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı eğitim programı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen programda, Burkina Faso’dan gelen 9 doktor ve 7 hemşireden oluşan toplam 16 sağlık çalışanına eğitim verildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından acil sağlık sisteminin organizasyonu, UMKE eğitimleri, hastane hizmetleri ve ülkemizin sağlık altyapısına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.