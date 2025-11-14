Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta örgütlü Genel-İş Sendikası’nın 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerine bağlı işçiler, üç aydır alamadıkları sosyal hakları için başlattıkları oturma eylemini dördüncü gününde de sürdürdü. Bugünkü eyleme, dayanışma amacıyla Genel-İş 6 No’lu Şube de katıldı.

Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediyeden hâlâ bir ödeme takvimi açıklaması yapılmadığını hatırlatarak, çalışanların belirsizlik içinde bırakıldığını ifade etti. Gül, “Cuma günü (bugüne) kadar sürecek eylemimizde bir sonuç alınmazsa, hafta sonu bir değerlendirme toplantısı yaparak mücadelemizin sonraki yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.

Sendika temsilcileri, belediyeden gelecek yanıtı beklediklerini, ancak sosyal haklar ödenene kadar eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.