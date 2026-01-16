Son Mühür/Merve Turan- Haftanın son gününe girilirken İzmir ve çevresinde beklenen yağışlar yer yer kendini gösterdi. Vatandaşların merakla takip ettiği hava durumuna ilişkin yeni değerlendirmelere göre, yağışların ardından bölgede nasıl bir hava etkili olacağı netleşti. İşte İzmir ve çevresi için güncel hava tahminleri…

Bugün parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde pus ve yerel olarak sis görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarında düne göre önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, günün ilerleyen saatlerinde ise kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Manisa’da 13, Aydın’da 15 ve İzmir’de 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış beklenmiyor

Hafta sonu için yapılan değerlendirmelerde bölgede yağış beklentisinin bulunmadığı ifade edildi. Cumartesi ve pazar günleri genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak hava sıcaklıklarının bugüne göre 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Rüzgar zaman zaman kuvvetlenecek

Cumartesi ve pazar günleri Ege Denizi genelinde, pazar günü ise ayrıca Karaburun Yarımadası’nda rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İl il hafta sonu sıcaklıkları

Cumartesi günü beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar;

İzmir’de 5-11,

Aydın’da 5-16,

Manisa’da 3-9 derece olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü ise sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Buna göre;

İzmir’de 3-10,

Aydın’da 2-13,

Manisa’da 0-9 derece olması öngörülüyor.

Yağış için tarih verildi

Yetkililer, ayın 21’ine kadar genel olarak yağış beklenmediğini belirtirken, pazartesi günü Manisa merkez ve Karaburun çevrelerinde yerel ve öncü nitelikte yağmur geçişlerinin görülebileceğine dikkat çekti.