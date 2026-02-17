İzmir’in 118 Yıllık Hastanesinde Kaba Inşaat Bitti!

Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 118 yıllık Eşrefpaşa Hastanesi’nin yeni ek hizmet binasında kaba inşaatı tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bodrum dâhil 7 katlı yapının tüm kat imalatları bitirildi. Yeni bina, 2020 İzmir depreminde hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından projelendirildi.

İnce işçilik ve teknik imalatlar

Toplam 549 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede inşaat temmuz 2024’te başladı ve yüzde 45 seviyesine ulaştı. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından iç mekânda ince işçilik ile mekanik ve elektrik imalatları başlatıldı. Dış cephede granit seramik uygulamaları sürerken, mevcut bina ile yeni bina arasında kurulacak köprünün temeli atıldı.

Deprem sonrası güçlendirilmiş yapı

Proje kapsamında deprem sonrası geliştirilen daha dayanıklı bir temel sistemi uygulandı. Yeni ek hizmet binası, modern mimarisi ve güçlendirilmiş yapısıyla kente uzun yıllar hizmet verecek şekilde inşa edildi. Yapının hem estetik hem de işlevsel bir sağlık tesisi olarak İzmir’e kazandırılması hedefleniyor.

Acil, ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesi artacak

Yeni ek hizmet binasıyla birlikte ikinci seviye acil servis, 6 ameliyathane, 1 sezaryen salonu ve 1 doğumhane hizmete alınacak. Ayrıca ikinci seviye yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile çamaşırhane ve yemekhane gibi destek birimleri de yeni binada yer alacak.

Hizmete açılış için hazırlıklar sürüyor

İnşaatın tamamlanmasının ardından hastanenin en kısa sürede hizmete başlaması planlanıyor. Personel, donanım ve tıbbi ekipman hazırlıkları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yeni yatırımla birlikte Eşrefpaşa Hastanesi’nin kapasitesi genişletilecek, mevcut yapıda ise yara bakımı ve palyatif hizmetler gibi alanlar geliştirilecek.