Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kent genelinde iftar buluşmaları düzenleyerek dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. 30 ilçeyi kapsayan program kapsamında ilk iftar sofrası 19 Şubat’ta kurulacak.

İlk İftar Gaziemir’de Kurulacak

İzmir genelinde gerçekleştirilecek iftar buluşmalarının takvimi açıklandı. Buna göre ilk program 19 Şubat’ta Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri’nde yapılacak. Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler, 19 Mart’ta Urla Meydanı’nda kurulacak son iftar sofrasıyla tamamlanacak.

Belediye tarafından düzenlenecek organizasyonlarda ramazan süresince toplam 75 bin kişilik yemek ikramı yapılacak. Ayrıca çocuklara yönelik etkinlikler kapsamında 9 bin 600 adet pamuk şeker dağıtımı gerçekleştirilecek.

İlçe ilçe iftar programı

İftar buluşmaları farklı ilçe ve noktalarda belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirilecek. Takvim şu şekilde:

19 Şubat: Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri

20 Şubat: Bayraklı Org. Nafiz Gürman Kapalı Pazaryeri

21 Şubat: Bayındır Kapalı Pazaryeri

22 Şubat: Tire Hangar Kapalı Tren İstasyonu

23 Şubat: Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri

24 Şubat: Menderes Kapalı Pazaryeri

25 Şubat: Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri

26 Şubat: Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı (Alaybey İZBAN yanı)

27 Şubat: Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat: Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

1 Mart: Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart: Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart: Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart: Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart: Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart: Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart: Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart: Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart: Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)

10 Mart: Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart: Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart: Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart: Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart: Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart: Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart: Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart: Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart: Çeşme Meydan

19 Mart: Urla Meydan

İhtiyaç sahiplerine günlük yemek desteği

Ramazan ayı kapsamında belediye, Danışma Noktaları ve Dayanışma Noktası bulunmayan mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de düzenli yemek ulaştıracak. Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından günlük 27 bin öğün yemek üretileceği, bu miktarın 15 bininin iftar yemeği olarak dağıtılacağı bildirildi.