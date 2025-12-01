Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinde fırsat eşitliğini ve ekonomik desteği genişletme hedefiyle önemli bir düzenlemeye imza attı. Bugün (1 Aralık) itibarıyla başlayan "Genç İzmirim Kart" dönemiyle birlikte, 7-26 yaş arasındaki tüm İzmirliler, öğrenci statüsüne bakılmaksızın indirimli toplu ulaşım tarifelerinden yararlanabilecek.

Sosyal belediyecilikte kapsam genişliyor: Yaş kriteri esas alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ulaşım kartlarında yaptığı köklü değişiklikle sosyal devlet ilkesini pekiştirdi. Belediye Meclisi kararıyla hayata geçirilen bu düzenleme ile "öğrenci" ibaresi yerine "genç" tanımı kullanılmaya başlandı. Artık 7 yaşından gün almış ve 26 yaşından gün almamış olan tüm vatandaşlar, öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın "Genç İzmirim Kart" veya "Genç Abonman İzmirim Kart" uygulamasına dahil olacak. Yapılan bu yenilikle, indirimli tarifeden faydalanma kriteri eğitim durumu yerine doğrudan yaş aralığına sabitlenmiş oldu.

Genç İzmirim Kart nasıl kullanılacak ve temin edilecek?

Bugün yürürlüğe giren yeni sistemde kart geçişleri ve temin süreçleri aşağıdaki gibi işleyecek:

Mevcut Öğrenci Kartı Olanlar: 7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler, ellerindeki mevcut öğrenci kartlarını herhangi bir işleme gerek kalmadan doğrudan genç tarifeli olarak kullanmaya devam edebilecekler.

Yaş Sınırını Aşanlar: 26 yaşından gün almış kişiler ise sahip oldukları öğrenci kartlarını kişiselleştirilmiş tam kart tarifesiyle kullanmaya devam edecekler.

Yeni Kart Başvurusu: 7-26 yaş aralığında olup henüz indirimli kartı bulunmayan kişiler, İzmirim Kart Merkezlerine bizzat başvurarak 170 TL karşılığında kartlarını temin edebilecekler.

Online Başvuru İmkanı: Vatandaşlar, İzmirim Kart mobil uygulaması üzerinden de online başvuru yapabilirler. Bu başvurularda kartlar, kargo ücreti karşılığında belirtilen adrese gönderilecektir.

Abonman ve mevcut haklar genç tarifede de geçerli

Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, şu anda öğrenci kartlarına tanımlı olan tüm haklar ve avantajlar, Genç Tarife için de geçerliliğini sürdürecek. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı abonman uygulaması, yeni Genç Tarife çatısı altında devam edecek. Bu sayede 7-26 yaş arasındaki tüm genç İzmirliler, daha ekonomik ve uygun fiyatlı toplu ulaşım imkanlarından faydalanarak kentin sosyal ve kültürel hayatına daha kolay erişim sağlayacak.