Son Mühür/ Beste Temel - Doğuştan kalp hastalığı nedeniyle daha önce açık kalp ameliyatı geçiren ve zamanla yapay damar ya da kapağı bozulan çocuklar için yeniden ameliyat süreci hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük zorluklar barındırıyor. İzmir Şehir Hastanesi’nde uygulanan Transkateter Pulmoner Kapak Replasmanı (TPVR) yöntemi sayesinde bu çocuklar, yeniden açık kalp ameliyatına alınmadan tedavi edilebiliyor.

Kesi olmadan kalbe ulaşılıyor

TPVR yöntemi, kasık damarından girilerek kalbin sağ karıncığı ile akciğer atardamarı arasına yeni kapağın yerleştirilmesine dayanıyor. İşlem sırasında göğüs kafesi açılmıyor, kalp durdurulmuyor ve herhangi bir cerrahi kesi yapılmıyor. Böylece açık kalp ameliyatlarına bağlı riskler ortadan kaldırılırken iyileşme süresi de ciddi şekilde kısalıyor.

Beş çocukta ardışık ve başarılı uygulama

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Rahmi Özdemir, Prof. Dr. Barış Güven, Uzm. Dr. Orhan Bulut, Uzm. Dr. Mehmet Baki Beyter ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Murat Muhtar Yılmazer, çocuk kardiyolojisinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Çelebi’nin desteğiyle TPVR uygulanan 5 hastanın işlemlerini başarıyla tamamladı.

İyileşme süresi 1–2 güne indi

Operasyonu gerçekleştiren ekip adına yapılan açıklamada, yöntem sayesinde yalnızca kasıktan girilerek bozulan kapağın değiştirildiği, yoğun bakım ihtiyacının neredeyse tamamen ortadan kalktığı ifade edildi. Açık kalp ameliyatında haftalar süren iyileşme sürecinin bu yöntemde 1–2 güne indiği, çocukların ertesi gün taburcu olarak okul ve sosyal yaşamlarına kısa sürede dönebildiği belirtildi. Uygulamanın ücretsiz ve yüksek standartlarda sunulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Referans merkez olma yolunda

Dünyada ve Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen Transkateter Pulmoner Kapak Replasmanı’nın bir kamu hastanesinde ardışık beş hastada sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi, İzmir Şehir Hastanesi’nin güçlü teknik altyapısını ve ileri düzey uzmanlığını ortaya koydu. Hastanenin, çocuk kalp sağlığı alanında sunduğu bu yöntemle Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye ve çevre ülkeler için önemli bir sağlık merkezi olma hedefini sürdürdüğü bildirildi.