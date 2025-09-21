Acı olay dün, Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında meydana gelen kazada, Ebrar Aktaş metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Tüm çabalara rağmen hastanede yaşamını yitiren Ebrar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Minik Ebrar'ın cenazesi bugün Gaziemir Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş'ın naaşı, sevenlerinin gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dernek Başkanı: "Bu Bir İhmal Cinayeti"

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadet Özkan, olayın bir ihmal sonucu meydana geldiğini savundu. Ebrar'ın annesinin derneğin bir mücadele arkadaşı olduğunu belirten Özkan, "Yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler, merdivenin muhafazası yapılmamış. Dün teyzesinin evine gitmişti. Annesi, 'inme kızım, üşütürsün' demiş. Dışarı çıktığında koltuk üstüne düşmüş. Çocuğumuz orada can verdi. Adalet önünde yapılması gerekeni yapacağız. Tutuklama talep ediyoruz. O merdiveni gördüm. Çok büyük ihmaller vardı ve bu ihmaller nedeniyle bugün bir evladımızı kaybettik" dedi.

Soruşturma Devam Ediyor: Üç Kişi Gözaltında

Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında, nakliye firması çalışanları olduğu belirlenen A.H.M., E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.