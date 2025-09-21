Son Mühür/ Osman Günden- Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, sunduğu özel hizmetlerle hem hastaların yaşam kalitesini artırıyor hem de hasta yakınlarının yükünü hafifleterek onlara destek oluyor. Birinci ve ikinci evre alzheimer ve demans hastalarına yönelik hazırlanan programlar, hastaların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini korumayı amaçlarken, yakınları için de psikolojik ve sosyal destek sunuyor. Hasta yakınlarının "bulunmaz Hint kumaşı" olarak tanımladığı bu merkez, hasta bakımında karşılaşılan zorluklara çözüm sunarak fark yaratıyor.

Hastalar için güvenli bir gün, yakınları için nefes alma fırsatı

Gaziemir'de ikamet eden, bulaşıcı hastalığı olmayan ve günlük aktivitelerini yerine getirebilen hastalar, bu merkezden yaş sınırlaması olmaksızın faydalanabiliyor. Hastalar, sabah evlerinden özel araçlarla ve sağlık personeli eşliğinde alınarak merkeze getiriliyor. Gün boyu süren zihinsel egzersizler ve fiziksel aktivitelerle zinde kalmaları sağlanıyor. Akşam saatlerinde ise güvenli bir şekilde tekrar evlerine bırakılıyorlar. Merkez, bu hizmetiyle hastaların düzenli bir gün geçirmesine olanak tanırken, hasta yakınlarına da kendilerine vakit ayırma, sosyal hayata katılma ve dinlenme imkanı sunuyor.

Ailelerden merkeze tam not: "Hastalığın ilerlemesi yavaşladı"

Merkezden hizmet alan aileler, yaşadıkları olumlu gelişmeleri dile getiriyor. Annesi alzheimer hastası olan Hande Gül Kürümoğlu, merkeze geldikten sonra annesinin çok mutlu olduğunu ve hastalığının ilerlemesinin yavaşladığını gözlemlediğini söyledi. Kürümoğlu, "Doktorumuzun tavsiyesi, hastamızın sosyal olması ve aktif kalması yönündeydi. Bu merkez, bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor. Keşke daha erken tanışsaydık" ifadelerini kullandı. Ailelere sunulan danışmanlık hizmetinin de büyük fayda sağladığını belirten Kürümoğlu, bu sayede kriz anlarını daha kolay yönettiklerini ve hastalığa nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrendiklerini aktardı.

"Bu merkez bize hayat veriyor"

Babası alzheimer hastası olan Murat Arslanoğlu ise merkezin babası için bir amaç oluşturduğunu anlattı. "Babam merkeze geleceği günü iple çekiyor. İşe gider gibi hazırlanıyor, takım elbisesini giyiniyor" diyen Arslanoğlu, bu durumun babasının mental sağlığına olumlu etki ettiğini belirtti. Hastanın bakımını üstlenen annesinin de bu sayede nefes alma fırsatı bulduğunu ifade eden Arslanoğlu, "7 gün 24 saat hasta bakımı psikolojik olarak çok zorlayıcı. Bu merkez, hasta yakınlarının nefes almasını sağlıyor ve büyük bir boşluğu dolduruyor" dedi. Başka bir hasta yakını olan Türkan Elmas da eşinin merkez sayesinde daha sakin ve mutlu olduğunu, kendisinin de sosyal hayata dönebildiğini vurgulayarak, belediyeye sundukları hizmet için teşekkürlerini iletti.