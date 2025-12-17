Göztepe Spor Kulübü, altyapı ve tesisleşme alanında tarihinin en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor.

Kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla mevcut tesislere yakın konumda bulunan 55 dönümlük yeni bir alanın kulübe devredileceğini ve bu alanda modern bir tesis kurulacağını açıkladı.

Stadın devri için yasal süreç başladı





Kerem Ertan, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, stat ve stat çevresindeki ticari alanlarla ilgili uzun süredir devam eden sürecin tamamlandığını duyurdu.

Ertan, geçen hafta itibarıyla stadın ve ticari alanların uzun süreli olarak kulübe devri için yasal sürecin resmen başlatıldığını söyledi.

Gürsel Aksel yaşayan bir merkez olacak

Stadın yalnızca maç günlerinde kullanılan bir alan olmaktan çıkacağını vurgulayan Ertan, Gürsel Aksel Stadı ve çevresinin yaşayan bir merkez haline getirileceğini belirtti.

Çatıdaki yürüyüş yolları ve sosyal alanların da kullanıma açılacağını ifade eden Ertan, bu alanların İzmir halkına açık bir yaşam alanı olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Akademi odaklı yeni yapılanma

Göztepe’nin uzun vadeli hedeflerinin merkezinde altyapı ve akademi yapılanmasının yer aldığını dile getiren Ertan, bu konuda önemli bir dönüşüm sürecine girildiğini söyledi.

“Göztepe’nin yükselen değerleri gibi bir proje kapsamında yapılanmaya gittik. U19 takımı ile A takım entegrasyonu başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis,”

diyen Ertan, Ali Artuner Tesisleri’nin devralındığını ve kapsamlı bir yatırımla Göztepe’ye yakışır bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

55 dönümlük alana yeni akademi tesisi

Ertan, kulüp için en kritik gelişmenin yeni tesis alanı olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “55 dönümlük, mevcut tesislere çok uzak olmayan bir alanın ön onayını aldık.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu alanla ilgili ilk devir yapıldı. Bir bakanlıktan başka bir bakanlığa devri gerçekleştirildi.

Muhatap bakanlıktan kulübümüze devri için çalışmalar sürüyor. Bu 55 dönümlük alana yeni bir tesis inşa edeceğiz.”

Yeni tesisin özellikle akademi yapılanmasının kalbi olacağını belirten Ertan, Afrika başta olmak üzere uluslararası oyuncu havuzlarına erişimin bu yatırımla daha da güçleneceğini söyledi.

“Gelirler kar dağıtımına gitmeyecek”

Kulübün mali politikalarına da değinen Ertan, haziran ayında gerçekleştirilen iki oyuncu ihracatıyla önemli bir döviz girdisi sağlandığını hatırlattı. Bu kaynağın kullanım amacının net olduğunu vurgulayan Ertan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kazanılan kaynak kulübün kasasında duruyor. Bu para kar dağıtımına gitmeyecek. Tesisleşme ve Avrupa kupalarına katılacak bir takımın oluşturulması için kullanılacak. Bu çok net. Göztepe’nin geleceğini inşa etmek için harcanacak.”

Transfer ve sponsor mesajı

Transfer döneminde teknik heyetin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapılacağını belirten Ertan, sponsor desteğinin hayati önemde olduğuna dikkat çekti.

ISONEM’in stat isim sponsoru olmasını önemli bir adım olarak değerlendiren Ertan, diğer İzmirli firmalara da çağrıda bulundu.

Yerel yönetimlerle ilişkiler güçlendi

Yerel yönetimlerle ilişkilerin geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü bir noktaya geldiğini ifade eden Ertan, kulüp ile kamu kurumları arasında daha sağlıklı bir iletişim zemini oluştuğunu söyledi.

Hakem ve VAR tepkisi: “Standart yok”

Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ertan, federasyon başkanıyla iyi bir iletişim içinde olduklarını belirtti ancak hakem uygulamalarına sert eleştiriler yöneltti.

“Federasyon başkanımızın kararlı ve adaletli bir duruşu var. Ancak hakemler konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Aynı pozisyon için bambaşka kararlar veriliyor.

VAR’ın devreye girmediği ya da çağırmadığı pozisyonlar var. Göztepe ligin en mücadeleci ve seyri en keyifli takımlarından biri. Hakemlerin de aynı standart ve hakkaniyetle yaklaşması gerekiyor.”