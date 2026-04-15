Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hala devam etmesiyle birlikte hafta sonuna kadar devam etmesi beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Toz taşınımının etkisiyle birlikte olarak da bulanık gökyüzü, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Yetkililer bu tip aksaklıklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

15 Nisan 2026 hava nasıl olacak?

Bugün yer yer bulutlu ve parçalı bir hava bekleniyor. Beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir ve Manisa'da 23, Aydın'da 26 derece olması bekleniyor.

Yarın (16 Nisan 2026) hava nasıl olacak?

Yarın (16 Nisan 2026) benzer hava koşulları olması bekleniyor. Hava sıcakları bugüne göre 1-2 derece artması bekleniyor.

Yarın beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

İzmir 15 derece-25 derece

Aydın 16 derece-30 derece

Manisa 13-25 derece olarak bekleniyor.

Cuma günü (17 Nisan 2026) hava nasıl olacak?

Cuma günü Aydın ve civarında gökyüzü sağanak yağış bekleniyor. İzmir ve Manisa'nın il merkezlerinde ise akşam saatlerinden sonra yağmur yağması bekleniyor ancak İzmir'in iç kesimleri ve Manisa'nın doğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı olabilir.

Beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

İzmir 13 derece-22 derece

Aydın 18 derece-26 derece

Manisa 11 derece-21 derece