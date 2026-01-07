Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinin kişisel verilerinin çalınarak çirkin bir oylama sitesinde teşhir edilmesiyle başlayan dijital şiddet olayında adli makamlar düğmeye bastı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında iki farklı ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Başsavcılık düğmeye bastı: 3 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren ve yayan kişilere yönelik teknik takip sonuç verdi. 7 Ocak 2026 tarihinde, Sakarya ve Antalya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçun işleniş biçimine ışık tutacak bilişim sistemlerine ve dijital materyallere el konuldu. Savcılık, şüpheliler hakkında "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" ve "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Sisteme Veri Yerleştirme" suçlarından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Skandal nasıl başlamıştı?

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı kadın öğrencilerin fotoğraflarının ve öğrenci numaralarının hacklenerek bir internet sitesinde yayınlanmasıyla patlak vermişti. Söz konusu sitede kadın öğrencilerin fotoğraflarının "en güzel", "en çirkin" ve "hangisi seksi" gibi aşağılayıcı başlıklar altında oylamaya sunulması, kamuoyunda büyük bir infiale yol açmıştı.

Siyasi ve hukuki isimlerden sert tepkiler

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir siyaseti ve hukuk dünyası ayağa kalktı.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç: "Bu ne etik bir hatadır ne de bir özürle geçiştirilecek bir durumdur. Bu açıkça bir suçtur ve kadın bedenini içerik olarak gören karanlık bir zihniyettir," diyerek KVKK ve Türk Ceza Kanunu vurgusu yaptı.

İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu: Durumu "alçaklık ve dijital şiddet" olarak tanımlayarak, kişisel verilerin bu şekilde kullanılmasının normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Üniversite yönetimi "Süreç kararlılıkla takip ediliyor"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü de sürece dair bir açıklama yayınlayarak, art niyetli kişilerce oluşturulan siteye erişim engeli getirildiğini doğruladı. Üniversite yönetimi, "Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimizdir," mesajını vererek, hem mezunların hem de mevcut öğrencilerin haklarını korumak adına hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Adli süreç derinleşiyor

Gözaltına alınan 3 şüphelinin İzmir’e getirilerek sorgulanması beklenirken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle veri sızıntısının kaynağı ve olası diğer suç ortaklarının da tespit edilmesi hedefleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu gelişmelerden şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.