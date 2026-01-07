Son Mühür/ Beste Temel - Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Olağan Genel Kurul toplantısını BASİFED Federasyon Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2023–2025 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda mevcut başkan Şahika Aşkıner, tek listeyle girilen seçimde güven tazeleyerek yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Genel kurul, divan heyetinin seçimiyle başladı. Divan Başkanlığı görevini Ümit Kaygusuz Yavuz üstlendi. Divan üyeliklerine Nesrin Albayrak ile Merve Savgı seçildi.

“Bu dönem bir yolculuktu”

Genel kurula hitap eden Şahika Aşkıner, oylama öncesinde faaliyet raporunu ayrıntılarıyla paylaştı. Geride kalan üç yıllık sürecin yalnızca bir zaman dilimi değil, önemli kazanımlarla dolu bir yolculuk olduğunu ifade eden Aşkıner, kadın girişimciliğinin duygusal zekâ ve yönetsel becerilerle birleştiğinde güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

Kadınların ortak amaç etrafında birleştiğinde rekabet yerine dayanışmayı büyüttüğünü belirten Aşkıner, “Bu başarı, birbirinin ışığını kısmayan, aksine parlatan kadınların eseridir” dedi.

“EGİKAD yerelden evrensele uzanan bir yapıya dönüştü”

EGİKAD’ın klasik bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesine geçtiğini kaydeden Aşkıner, derneğin ulusal ve uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti. Aşkıner, “EGİKAD, İzmirli olmanın ayrıcalığıyla ulusaldan beslenen, uluslararası alanda, hatta Kosta Rika’da dahi söz söyleyen, duruşuyla ilham veren bir yapıya dönüştü. Derneğimiz bugün hem yerelde hem de küresel ölçekte güvenilir ve profesyonel bir çözüm ortağı olarak anılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde sürdürülebilirlik ve inovasyon vurgusu

Yeni döneme ilişkin hedeflere de değinen Aşkıner, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve inovasyon başlıklarının öncelikli alanlar olacağını belirtti. Yüksek teknoloji üretimi ve katma değerli projelere odaklanılacağını kaydeden Aşkıner, EGİKAD üyelerinin yurt dışı açılımlarının ve başlatılan projelerin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Yeni yönetim belirlendi

Genel kurul sonunda yapılan seçimle birlikte EGİKAD’ın yeni dönem yönetim ve denetim kurulları da belli oldu.

Yönetim Kurulu:

Şahika Yörükoğlu Aşkıner

Güler Toksoy

Aslı Sancaktar Öztürk

Ayşen Yönet Yeter

Emine Okçu

Emel Kepekçi

Nur Uzgenç

Çiçek Özkale Aracı

Selin Karabin

Aslı Odabaşı

Funda Sağlam

Nesrin Albayrak

Şerife Derin

Fatoş Kurtulan

Denetim Kurulu:

Tülay Serficeli

Elif Demir

Meryem Erdem

Sinem Saraçoğlu

Güliz Kanman

Merve Biçer