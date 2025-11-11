Son Mühür/ Merve Turan - Kurulduğu günden bu yana çevre dostu sanayi modeli hedefiyle çalışmalar yürüten Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda yeni bir aşamaya geçti. Dünya Bankası finansmanlı Türkiye OSB Projesi çerçevesinde yürütülen atıksu arıtma tesisi yatırımı için teklif toplama süreci başlatıldı.

Projeyle birlikte BAYOSB, Yeşil OSB vizyonunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İhale öncesindeki son aşama olan teklif toplama süreci, 10 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular Bakanlığa teslim edilecek

BAYOSB’nin atıksu arıtma tesisi yapım işi için resmi teklif toplama dönemi başladı. İhale dokümanına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil OSB portalı üzerinden erişim sağlanıyor. Başvurular ise aynı bakanlığa bağlı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim ediliyor. Bu yatırımla bölge, çevre duyarlılığını daha görünür hale getirip Yeşil OSB yaklaşımını güçlendirecek.

“Yeşil OSB hedefli çalışmalarımız sürüyor”

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, bölgenin kuruluşundan itibaren çevreye duyarlı ve verimli üretimi önceleyen bir anlayış benimsediğini aktardı. Telseren, “Kurulduğumuz günden bu yana düşük su tüketimi ve çevreci yaklaşımı esas aldık. GES tesisimizi hayata geçirdik, şarj istasyonumuzu hizmete açtık. Teknolojik altyapı projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Atıksu arıtma tesisi ise bu yaklaşımın doğal devamı ve en güçlü adımlarından biri. Önemli bir eşiği geçiyoruz” dedi.

Günlük 1500 metreküp kapasite

Telseren, tesisin günlük 1500 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacağını belirtti. Bu yatırımın çevre standartlarını yükseltirken bölgenin rekabet gücüne de katkı sağlayacağını ifade eden Telseren, projenin BAYOSB’nin yeşil dönüşüm planının temel halkalarından biri olduğunu vurguladı.

Teklif toplamada son tarih 10 Aralık

İhale takvimine de değinen Telseren, tekliflerin 10 Aralık 2025 günü saat 10.30’a kadar Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edileceğini ifade etti. Dünya Bankası finansmanlı bu proje kapsamında tekliflerin alınmaya başladığını belirterek süreci duyurdu.