Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir ili 2024 yılı çevre durum raporunu açıkladı. Raporda İzmir Körfezi’nin çevresel durumu, deniz temizliği çalışmaları ve çıkarılan atık miktarları dikkat çekti.

Açıklamaya göre, 2024 yılı boyunca İzmir Körfezi’nden toplam 852 ton (852.000 kg) çöp toplandı. Körfezden çıkarılan atıkların büyük kısmını plastikler oluşturdu. Poşet, pet şişe ve benzeri malzemeleri kapsayan plastik atıklar, toplam çöplerin yüzde 35,18’ine denk geliyor. Bu oran yaklaşık 299.724 kg plastiğe karşılık geliyor.

En az oranda çıkarılan atık türü ise sigara izmariti oldu. Körfezdeki çöplerin yalnızca yüzde 0,08’ini sigara izmaritleri oluşturdu.

Raporda; balon, araç lastiği, konserve kutusu, iğne, pamuk gibi çok çeşitli atıkların da denizden çıkarıldığı belirtildi. Temizlik ekiplerinin karşılaştığı en dikkat çekici bulgulardan biri ise hayvan ölüleri oldu. Denizden çıkarılan ölü hayvanlar arasında bir ata ait kalıntıların da bulunduğu kaydedildi.

PLANKTON PATLAMASI BALIK ÖLÜMLERİNE YOL AÇTI

Raporda ayrıca, 2024 yılı içinde İzmir Körfezi’nde yaşanan plankton yoğunluğu kaynaklı balık ölümlerine de dikkat çekildi. Bu süreçte denizden 83.749 kg ölü balık toplandığı açıklandı.