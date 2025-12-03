Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, turizm sektörünün en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuar kapsamında düzenlenen Green Destinations 2025 Ödül Töreni ile Büyükşehir Belediye Başkanları Oturumu’na katılarak İzmir’in sürdürülebilir turizm vizyonunu ulusal ve uluslararası temsilcilere aktardı.

Başkan Tugay, ödülün İzmir’in doğaya sahip çıkan, yerel kalkınmayı önceleyen turizm anlayışının bir belgesi olduğunu vurgulayarak, “Onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. Başkan Tugay, başarının ardında üreticilerin, kadın kooperatiflerinin, yerel girişimcilerin ve turizm profesyonellerinin bulunduğunu belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti.

ÜÇ İLÇE, ÜÇ BÜYÜK BAŞARI

Selçuk, Urla ve Menderes belediyeleri ile yürütülen ortak çalışmalar da uluslararası alanda karşılık buldu. Üç ilçe, Green Destinations Top 100 Stories yarışmasında ödüle layık görüldü.

Listede yer alan projeler:

Efes Tarlası Yaşam Köyü – Kırsal yaşam yeniden filizlenir

GastroFarm Urla Festivaller Birliği – Toprak hikâye anlatı

Güm-Öz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi – Kadın gücüyle mucizeler yeşerir

Ayrıca Urla Bağ Yolu, 2025 Green Destinations People’s Choice Award (Halk Oylaması Ödülü) kazandı. Selçuk ve Urla ilçeleri ise uluslararası denetimlerin ardından Gümüş Seviye Sürdürülebilirlik Sertifikasına layık görüldü.

“İZMİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN ADRESİDİR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi üyeliği kapsamında Green Destinations ile çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar İzmir’in sürdürülebilir turizm alanında toplam 9 uluslararası ödüle ulaştığını belirten Tugay, bu ödüllerin yalnızca turizm başarısı değil, aynı zamanda kadın girişimcinin emeği, üreticinin umudu ve doğaya saygılı kalkınma modeli anlamına geldiğini söyledi.

Tugay, “İzmir artık yalnızca turistik güzellikleriyle değil, bu güzellikleri koruyan anlayışıyla da dünyada konuşuluyor. İzmir’i tüm ilçeleriyle sürdürülebilir turizmin merkezi yapmaya kararlıyız” dedi.

İZMİR’İN HİKÂYESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2013’ten bu yana sürdürülebilir yaşam projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, son üç yılda Efeler Yolu, Urla Bağ Yolu ve bu yıl üç yeni destinasyon ile En İyi 100 Hikâye listesinde yer alarak başarı grafiğini yükseltti. Başkan Tugay, Green Destinations ve Good Travel Alliance’a, ilçe belediyelerine, kooperatiflere, üreticilere, akademisyenlere ve Turizm Şube Müdürlüğü ekibine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“İzmir, bundan böyle dünyada sürdürülebilir yaşamın adresidir. En iyi hikâyeleri birlikte yazmaya devam edeceğiz.”