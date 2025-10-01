Son Mühür/ Beste Temel - TÜİK’in ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 143 bin 319’a ulaştı. İzmir’de ise satışlar yılın ilk 8 ayında yüzde 30 artış göstererek 57 bin 374’e çıktı. Sektör temsilcileri faiz indirimi, arsa üretimi ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

TÜİK verileri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı. İzmir’de ilk 8 ayda satışlar 57 bin 374’e çıkarak geçen yıla kıyasla yüzde 30 yükseldi.

“Konut üretimi ve satışları artıyor”

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Ayhan Sulak, deprem sonrası güvenli konut ihtiyacının arttığını, kira fiyatlarının yükselmesiyle konut alımının hızlandığını belirtti. Sulak, “Önümüzdeki dönemde maliyetler artacak. Bu nedenle arsa sorununun çözülmesi, yeni konut alanlarının açılması ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüme öncelik vermeliyiz” dedi.

“Son çeyrek fırsat dönemi”

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, konut almak isteyenlerin yılın son çeyreğini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti: “Faiz indirimleri devam edecek ve konut fiyatları artış trendine girecek. Bugün alınan ev yarın daha pahalı olacak. Konutlarda yüzde 40’a varan fiyat artışları yaşanabilir.”

“Faiz indirimi piyasayı hareketlendirir”

Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, faiz indiriminin piyasayı canlandıracağını söyledi: “Eylülde başlayan hareket Ekim’de de sürecektir. Maliyetler arttığı için konut fiyatları da yükseliyor. İmkanı olanların bu dönemde konut alması avantajlı olacaktır.”

“Konut yatırımı güvenli liman”

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, konutun en güvenli yatırım aracı olduğunu belirtti: “İzmir yaşam kalitesi, iklimi ve ulaşım avantajlarıyla Türkiye’nin parlayan yıldızı. Talep artışı devam ediyor. İnsanlar hem sıfır hem ikinci el konutlara yöneliyor.”

“Şimdi harekete geçme zamanı”

Normkar İnşaat Satış Pazarlama Müdürü Özkan Yalaza, yılbaşından sonra fiyatların daha da artacağını vurguladı: “Kur korumalı mevduatın sona ermesiyle insanlar paralarını konuta yöneltti. 2026’da fiyatlar yüzde 70’e varan oranlarda artabilir. Bugün harekete geçmeyenler için yarın geç olabilir.”

“Talep artışı sürecek”

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Onur Durmuş ise konut ihtiyacının devam ettiğini belirtti: “İzmir, yoğun göç alan bir kent olduğu için talep her dönem canlı kalıyor. Faiz indirimleriyle birlikte fiyatlar yeniden yükselecek. Konut sahibi olmak giderek zorlaşacak. Bu nedenle vatandaşların bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.”