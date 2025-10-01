İzmir’de polis ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde 20 ayrı operasyon düzenledi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı.

Sahte ürün ticaretine darbe

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen operasyonların hedefinde sahte alkollü içki üretimi, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticareti, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesi ve tarihi eser kaçakçılığı vardı.

10 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği ürünler arasında:

1 milyon 760 bin adet boş makaron , 72 bin 700 adet doldurulmuş makaron , 44 bin 308 adet sigara sarma kağıdı , 18 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara , 1.870 puro , 384 elektronik sigara cihazı ve 30 likit , 5 kilo kıyılmış tütün , 1.755 litre taklit etiketli etil alkol ve 58 şişe sahte içki , 11 bin 286 cinsel içerikli ürün , 5 bin 780 kozmetik ürünü , 114 elektronik eşya ve 67 oto yedek parçası , 750 litre kaçak akaryakıt yer aldı.

Tarihi eserler de kaçakçılığın hedefinde

Operasyonlarda yalnızca ticari ürünler değil, kültürel miras da ele geçirildi. Polis ekipleri, bin 730 adet ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemine ait sikke ile tarihi eser niteliğinde 6 obje ele geçirdi.