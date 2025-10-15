Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın yönetiminde yapıldı. Gündemdeki önemli maddelerden biri olan Bisiklet Taksi uygulaması, meclisten oy birliğiyle geçti ancak AK Parti ve MHP gruplarından çekinceler dile getirildi.

ALTINKESER: NETLİK YOK

MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, önergeye destek vermelerine rağmen çeşitli soru ve kaygılarını paylaştı. Altınkeser, projenin İzmir Ulaşım A.Ş.’ye (İZULAŞ) devredileceğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kardan yalnızca yüzde 1 pay alacağını belirterek, İZULAŞ’ın bu konuda yeterli çalışması olmadığını vurguladı. Ayrıca, bisikletlerin nereden temin edileceği, ücretlendirme sistemi ve güzergahlarla ilgili netlik bulunmadığını ifade etti.

“ADI DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Altınkeser, özellikle yerli üretim bisikletlerin tercih edilmesi gerektiğini savunurken, bisiklet taksilerin adının “Pedal İzmir” gibi daha uygun bir isimle değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Projenin şehirdeki trafik ve ulaşım sorunlarına nasıl katkı sağlayacağı konusundaki belirsizliklerin giderilmesini istedi.

YILDIZ: HAYALLERİMİZ PARİS, GERÇEKLERİMİZ İZMİR

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise projeye ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Yıldız, projenin UKOME’de temmuz ayında alınan kararla hayata geçirilme sürecine girdiğini hatırlatarak, “Hayallerimiz Paris, gerçeklerimiz İzmir” yorumunda bulundu. Yolların ve trafiğin mevcut haliyle projeye yeterince hazırlıklı olmadığını savunan Yıldız, özellikle güzergahın liman-fuar-Konak Pier aksında oluşan trafik yoğunluğuna çözüm getirilmediğini belirtti. Yıldız, bisiklet taksi uygulamasının pilot olarak nostaljik bir etki yaratacağını ifade ederken, ulaşım sorunlarının küçük çaplı çözümlerle giderilemeyeceğini vurguladı.