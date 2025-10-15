Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Toplantıda gündeme gelen önemli maddelerden biri de belediye iştiraki olan Grand Plaza A.Ş. ile ilgiliydi. Şirketin 136 milyon TL tutarındaki rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına gidilmesi yönündeki önerge, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

TEKİN: TOLERE ETMEYECEĞİZ

AK Parti Meclis Üyesi Ercan Tekin, “Grand Plaza ile ilgili geldiğimiz noktada biz bu zamana kadar gelen ödemelere oy birliği verdik. Kendine gelmesi ve toparlanması için. Bugün itibariyle sermaye artışı gelmesi yeniden yönetilmediği görünüyor. Bürokratların söylediği her şeyi tek tek not alıp soruyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu kadar zamana kadar oy birliği verdiğimiz halde bize doğru bilgi aktarılmamasını kabul etmiyoruz. Biz bu sıkıntıları tolere etmeyeceğimizi dile getirmek isterim” dedi.

SAATLİ: GRAND PLAZA CİDDİ ÇABA SARF EDİYOR

CHP Meclis Üyesi Onur Saatli, “Ercan Bey’in getirdiği eleştirileri haklı olmakla beraber, Grand Plaza kentin 43 noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Günde 130 bin adet ekmek üretiyor. 50 TL bedelle sıcak yemek vermeye devam ediyor. 42, 43 tesisinde bugün itibariyle personel sayısını 336 kişiye indirmiş durumda. Grand Plaza ciddi çaba sarf ediyor. Gıda maddelerine ve sosyal tesislere ulaşabilmek adına uygun fiyatta hizmet verdiği söylemek isterim” diye konuştu.